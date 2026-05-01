Caroline Rose Torres aux Rencontres d’Aurelius à Bastia

Caroline Rose Torres est autrice conférencière, formatrice, docteure en anthropologie, diplômée d’un Master II de Sciences Po Paris en théorie politique et chercheure associée à l’université de Corse. Son travail se situe à la croisée de l’histoire, de la sociologie et des études politiques. Spécialisée dans les études de genre, elle consacre ses recherches aux mécanismes de construction identitaire, aux rapports de pouvoir et aux formes d’engagement souvent invisibilisées dans les récits historiques traditionnels.



Sa thèse, consacrée aux dynamiques entre féminisme et nationalisme corse, explore la manière dont les femmes ont investi des espaces militants marqués par la clandestinité, la mémoire et la question identitaire. À travers une approche mêlant recherche universitaire, témoignages et analyse sociologique, elle met en lumière les tensions entre appartenance collective, émancipation individuelle et représentation du féminin dans les mouvements politiques.



À l’occasion de ces Rencontres d’Aurelius*, elle abordera une thématique aussi sensible que passionnante : « Mouvements féministes et nationalisme corse : clandestinités en parallèle ? ». Une réflexion issue de son ouvrage : « Mouvement féministe et nationalisme corse : clandestinités en parallèle ? » (Editions du Cerf). Dans ce livre, Caroline Rose Torres propose une analyse fine et nuancée de deux formes d’engagement souvent pensées séparément : Le militantisme féministe et le nationalisme corse. Ainsi le livre explore ainsi la place des femmes dans des espaces militants souvent dominés par des structures masculines, les tensions entre émancipation individuelle et cause collective, et les formes invisibles d’engagement, entre silence, loyauté et prise de parole.



A l’issue de l’entretien, elle sera en dédicace.



*Entrée libre - ouvert à tous.

