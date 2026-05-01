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Roller derby - Les Bastiaises en castagne à Marseille


Philippe Jammes le Vendredi 22 Mai 2026 à 16:25

Samedi et dimanche 23 et 24 mai, pour la dernière étape du championnat N3 /zone 4, les Bastiaises des Rolling Castagne joueront deux matchs à la salle Vallier de Marseille.



Championnat de N3 de Roller derby : Les Rolling Castagne à Marseille ce week-end.
Championnat de N3 de Roller derby : Les Rolling Castagne à Marseille ce week-end.

« Nous avons gagné nos deux premiers matchs lors de l'étape 1 à Nice » souligne Charlotte Arrighi de Casanova alias la joueuse Mara Donna. « Nous sommes une équipe très soudée et très heureuses d'une fois de plus pouvoir rencontrer des équipes d'ailleurs. L’objectif cette saison est la remontée en N2 ».
Pour cette derniere manche les « chataignes » corses affronteront les « Ultracks Canons » de Nice et les « Sisters in arms » de Gap.


Le programme
Samedi 23 mai :
10h15 : Montagn'hard VS Pires Rat/es de Marseille
12h15 : Valkyries VS Démoniales de Chartreuse
14h15 : Rolling Castagne VS Ultrack'Canons
16h15 : Brutales Deluxe VS Montagn'hard
18h15 : Red Valentine Roses VS Démoniales de Chartreuse


Dimanche 24 mai :
10h : Rolling Castagne VS Sisters in Arms
12h : Valkyries VS Red Valentine Roses
14h : Brutales Deluxe VS Pires Rat/es de Marseille
16h : Ultrack'Canons VS Sisters in Arms
 




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