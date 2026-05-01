Roller derby - Les Bastiaises en castagne à Marseille

« Nous avons gagné nos deux premiers matchs lors de l'étape 1 à Nice » souligne Charlotte Arrighi de Casanova alias la joueuse Mara Donna. « Nous sommes une équipe très soudée et très heureuses d'une fois de plus pouvoir rencontrer des équipes d'ailleurs. L’objectif cette saison est la remontée en N2 ».
Pour cette derniere manche les « chataignes » corses affronteront les « Ultracks Canons » de Nice et les « Sisters in arms » de Gap.
Le programme
Samedi 23 mai :
10h15 : Montagn'hard VS Pires Rat/es de Marseille
12h15 : Valkyries VS Démoniales de Chartreuse
14h15 : Rolling Castagne VS Ultrack'Canons
16h15 : Brutales Deluxe VS Montagn'hard
18h15 : Red Valentine Roses VS Démoniales de Chartreuse
Dimanche 24 mai :
10h : Rolling Castagne VS Sisters in Arms
12h : Valkyries VS Red Valentine Roses
14h : Brutales Deluxe VS Pires Rat/es de Marseille
16h : Ultrack'Canons VS Sisters in Arms
Pour cette derniere manche les « chataignes » corses affronteront les « Ultracks Canons » de Nice et les « Sisters in arms » de Gap.
Le programme
Samedi 23 mai :
10h15 : Montagn'hard VS Pires Rat/es de Marseille
12h15 : Valkyries VS Démoniales de Chartreuse
14h15 : Rolling Castagne VS Ultrack'Canons
16h15 : Brutales Deluxe VS Montagn'hard
18h15 : Red Valentine Roses VS Démoniales de Chartreuse
Dimanche 24 mai :
10h : Rolling Castagne VS Sisters in Arms
12h : Valkyries VS Red Valentine Roses
14h : Brutales Deluxe VS Pires Rat/es de Marseille
16h : Ultrack'Canons VS Sisters in Arms
-
Haute-Corse : l’État mise sur la proximité avec les élus locaux
-
Rugby -16es de finale du championnat de France de R1 : Le RC Lucciana retrouve le Boxeland Club Islois
-
Le dessin de Battì : la présomption d'innocence
-
Trafic de stupéfiants : deux opérations coup de poing menées par la gendarmerie de Corse-du-Sud
-
Autonomie de la Corse : « Une audition positive » dans le cadre de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale