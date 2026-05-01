Roller derby - Les Bastiaises en castagne à Marseille

« Nous avons gagné nos deux premiers matchs lors de l'étape 1 à Nice » souligne Charlotte Arrighi de Casanova alias la joueuse Mara Donna. « Nous sommes une équipe très soudée et très heureuses d'une fois de plus pouvoir rencontrer des équipes d'ailleurs. L’objectif cette saison est la remontée en N2 ».

Pour cette derniere manche les « chataignes » corses affronteront les « Ultracks Canons » de Nice et les « Sisters in arms » de Gap.





Le programme

Samedi 23 mai :

10h15 : Montagn'hard VS Pires Rat/es de Marseille

12h15 : Valkyries VS Démoniales de Chartreuse

14h15 : Rolling Castagne VS Ultrack'Canons

16h15 : Brutales Deluxe VS Montagn'hard

18h15 : Red Valentine Roses VS Démoniales de Chartreuse





Dimanche 24 mai :

10h : Rolling Castagne VS Sisters in Arms

12h : Valkyries VS Red Valentine Roses

14h : Brutales Deluxe VS Pires Rat/es de Marseille

16h : Ultrack'Canons VS Sisters in Arms

