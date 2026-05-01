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À Porticcio, la première Fête du Vélo veut promouvoir les mobilités douces


La rédaction le Vendredi 22 Mai 2026 à 17:04

La Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo organise, ce samedi 23 mai, sa première Fête du Vélo dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo ». Une journée gratuite et ouverte à tous, rythmée par des animations, une parade à vélo et des actions de sensibilisation autour des mobilités douces.



(Photo d'illustration - Utopix Pictures)
(Photo d'illustration - Utopix Pictures)
Dans le cadre de l’événement national « Mai à vélo », la Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo organise, ce samedi 23 mai prochain à Porticcio, sa toute première Fête du Vélo. Une journée gratuite et ouverte à tous, pensée autour des mobilités douces, de la sensibilisation et des animations familiales.
 
De 10 heures à 17 heures, le public pourra découvrir de nombreuses activités autour du vélo et des déplacements durables. Plusieurs animations seront ainsi proposées aux visiteurs, avec notamment un espace de réalité virtuelle, un parcours d’obstacles, un simulateur moto, des spectacles ainsi qu’un village regroupant stands et animations.
 
Parmi les temps forts annoncés : une parade à vélo organisée à 16 heures, à laquelle tous ceux qui le souhaitent sont invités à participer avec leur propre bicyclette.
 
En outre, un vélo à assistance électrique sera mis en jeu durant l’événement, permettant à un heureux visiteur de repartir avec ce lot à l’issue d’un tirage organisé sur place.
 
À travers cette première édition, la Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo souhaite encourager l’usage du vélo sur le territoire et promouvoir des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, dans une ambiance conviviale et familiale.





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