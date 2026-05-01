Trafic de stupéfiants : deux opérations coup de poing menées par la gendarmerie de Corse-du-Sud

Nouveaux coups de filet en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants pour la gendarmerie de Corse-du-Sud. Dans un communiqué transmis à la presse ce vendredi, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, fait part de deux séries d’arrestations qui ont eu lieu au cours des derniers jours.



« La première opération a été menée entre le 11 et le 12 mai sous l’autorité du parquet d’Ajaccio grâce à une enquête initiée le 2 septembre 2025 par la COB de Petreto et la BR de Sartène. Selon les premières investigations qui étaient diligentées, il s’agissait d’un trafic de produits stupéfiants qui essaimait sur la commune de Santa Maria Sichè », indique-t-il en précisant qu’après des investigations méticuleuses, les enquêtes ont mis en évidence « des allers et retours sur le continent permettant au mis en cause de rapporter lors de chaque voyage une quantité estimée de 2 à 3 kilos de cannabis ». « Lors de la perquisition du 11 mai au domicile du mis en cause il était appréhendé du numéraire une centaine de grammes de cannabis et des graines de cannabis ainsi qu’une chambre de culture ; de nouvelles perquisitions permettaient de découvrir 1,5 kilo de cannabis », ajoute encore le procureur qui annonce que l’audience fixée le 18 juin prochain « permettra de soumettre aux débats la reconstitution du trafic généré par cet individu, également consommateur de produits stupéfiants, estimé à ce jour à 5 voyages corse-continent permettant de rapporter à chaque fois 2 kilos de résine et un profit estimé à 45 000 euros sur deux ans ». Le mis en cause a été placé en assignation à résidence sous surveillance électronique.



Une vaste opération menée lundi dernier dans plusieurs communes du pays ajaccien



Par ailleurs, une seconde opération, débutée au mois de décembre 2025, a permis à la compagnie de gendarmerie d’Ajaccio de remonter la trace d’un réseau local de trafic de stupéfiants sur la commune de Sarrola Carcopino, suite à un renseignement. « Les premières surveillances menées par les gendarmes permettaient de confirmer l’information initiale reçue, la dynamique du chef de réseau s’étendant sur l’ensemble de l’agglomération ajaccienne. Début janvier 2026, sous l’autorité du parquet d’Ajaccio les enquêteurs montaient en puissance et adaptaient leurs moyens pour matérialiser puis neutraliser ce réseau », détaille Nicolas Septe, en signalant qu’une enquête préliminaire avait été ouverte des chefs de « trafic de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants » et avait été confiée à la brigade de recherches (BR) d’Ajaccio.



« Les surveillances humaines et technique, ainsi que les investigations approfondies menées par les gendarmes permettaient d’identifier le probable chef du réseau, et d’établir son fonctionnement pour importer sur l’île des volumes importants de cocaïne, revendus au prix moyen de 100€ le gramme. Les enquêteurs localisaient également une « nourrice », stockant les produits stupéfiants pour le réseau, ainsi que plusieurs individus actifs dans le trafic. Ils établissent également qu’en plus de la drogue, les trafiquants proposaient aussi des armes en toute illégalité », dévoile le procureur de la République d’Ajaccio.



Au regard de ces éléments, lundi dernier, une vaste opération judiciaire mobilisant un magistrat du parquet et 60 gendarmes de la compagnie d’Ajaccio était déclenchée afin d’interpeller simultanément cinq individus sur Ajaccio et les communes voisines. À l’issue de celle-ci, les cinq individus ont été placés en garde à vue tandis qu’une dizaine de consommateurs ont été entendus par les enquêteurs puis convoqués devant la justice pour répondre de faits d’usage de produits stupéfiants. « Les perquisitions menées permettaient la découverte de 170 grammes de cocaïne (17 000 € à la revente), d’une cinquantaine de cachets d’ecstasy, de LSD et de résine de cannabis, de 7 armes d’épaules et 5 pistolets, et de plus de 7 600 € en numéraire », note encore le procureur. Ce vendredi, trois mis en cause devaient être présentés devant la justice en vue de leur placement en détention provisoire dans l’attente de leur procès fixé au 1er juillet prochain devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio.



Une "banalisation de la consommation des produits de stupéfiants"



Pour le procureur de la République d’Ajaccio, ces deux opérations judiciaires menées « dans un temps très court de six mois » avec le concours de la gendarmerie « mettent en évidence la banalisation de la consommation des produits stupéfiants également en zone rurale ou périurbaine » et « mettent à mal le narratif selon lequel la Corse serait épargnée par les trafics de stupéfiants ». En corolaire, Nicolas Septe rappelle que « lutter contre les trafics de stupéfiants en Corse, c’est aussi lutter contre la criminalité organisée, la prolifération des armes et l’économie souterraine alimentée par ces trafics ». Une lutte qui « reste la priorité absolue de la politique pénale du parquet d’Ajaccio ».