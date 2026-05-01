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Le dessin de Battì : la présomption d'innocence


le Vendredi 22 Mai 2026 à 14:20

Avec « La Présomption d’Innocence », Batti croque une vieille mécanique bien connue : invoquer les grands principes de justice pour soi, tout en distribuant les soupçons aux autres. Derrière l’humour et le jeu de mots, l'ami dessinateur pointe surtout l’hypocrisie de certains discours publics, où la défense personnelle se transforme vite en accusation à peine voilée. Une caricature grinçante sur l’art de “présumer”… à géométrie variable







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