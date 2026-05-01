Bastia - 22e Journée de médecine et traumatologie du sport à l'IRA

- Qu’est l’association Corse de médecine du sport ?

- C'est une association, déjà ancienne, puisqu’elle date du début des années 2000, créée par le docteur Gilles Testou. Son objectif est de promouvoir le sport et l'activité physique et de donner un support scientifique à tous les médecins et notamment les médecins du sport de la Corse. Cela passe par l'édition et la diffusion de tous documents se référant à l'objet social, l'organisation de réunions scientifiques d'information dans les domaines médicaux et techniques, de réunions pouvant entrer dans le cadre de la Formation Médicale Continue, l’organisation du suivi médical des sportifs avec la mise en place d’un réseau médical compétent dans le cadre de ce suivi ou encore la mise en place de travaux scientifiques en rapport avec la médecine et physiologie du sport. Elle est indépendante des associations, fédérations et groupements sportifs ainsi que des organisations politiques.



- Quelles sont les activités ?

- On s'inscrit dans la société française de traumatologie du sport, on est une branche régionale et l'objectif est de réunir une fois par an les médecins pour échanger des connaissances et de l'expérience.





- Qui participe à ces journées ?

- La société Corse de médecine du sport comporte des médecins mais nos congrès s'ouvrent aussi aux kinésithérapeutes, aux préparateurs physiques et à certains sportifs.





- Le thème cette année* ?

- Plusieurs thèmes en fait. Notamment cette année sur la pubalgie du sportif. Nous aurons avec nous un chirurgien de renommée internationale qui opère les joueurs des grands clubs européens et qui viendra témoigner de son expérience. Présents aussi des médecins de Clairefontaine qui s'occupent notamment de l'équipe de France et puis des kinés. On essaye de mêler les professionnels de santé de l'île et du continent voire de l'international pour qu'il y ait une émulsion et un partage de connaissances.





- Aujourd'hui on déplore un manque de médecins du sport …

- Il y a en effet un grand manque de médecins du sport et de médecins articulaires. Même sans parler de la médecine de soins tout court, de médecines articulaires, de problèmes articulaires qui sont liés à l'activité physique. L'activité physique est pratiquée maintenant à tout âge et est même encouragée même chez les gens qui ont des handicaps ou qui ont des pathologies de vieillissement.





- En Corse où la pratique du trail est devenue intense, les traumatologies sont-elles nombreuses ?

Effectivement et ça apporte d'ailleurs des pathologies qui sont spécifiques, d'où l'intérêt de communiquer entre nous pour partager cette expérience et pour agrandir et conforter notre connaissance dans l'approche de ces pathologies. Il y a aussi l'explosion du CrossFit, avec des pathologies qui là aussi sont assez spécifiques. Quand j'ai commencé la médecine du sport, ça n'existait quasiment pas. Là, on est en phase de professionnalisation. Il y a des compétitions avec des niveaux assez importants. C'est très élevé, très physique et assez traumatique. Autres sports dont l’engouement est très important : Le padel et le squash. Tout le monde veut en faire mais il y a des précautions à prendre avant de se lancer dans ces disciplines qui sont assez physiques. Le padel est un sport très ludique, accessible à peu près à tous. Quand on commence à le pratiquer, on ne sent pas une grande difficulté et beaucoup d’adeptes augmentent les séances. Ça débouche sur des pathologies qui peuvent freiner la pratique chez des personnes pas ou peu préparées.





- Les retours de ces journées sont-elles très intéressantes pour un médecin ?

Bien sûr. Par exemple, cette année on fait un thème sur les entorses de chute, très particulières, souvent méconnues et qui passent parfois inaperçues. Un chirurgien va nous présenter une nouvelle technique qui a été mise au point. Il y aura aussi une table ronde sur la pratique du trail et ce que le trail amène comme pathologies en présence de Lambert Santelli.