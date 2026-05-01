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« Don Cherottu », u terzu à Bastia


Philippe Jammes le Vendredi 22 Mai 2026 à 16:55

Jean-Pierre Lanfranchi et sa troupe d’Unità Teatrale nous reviennent ce samedi pour la 3e partie de l’adaptation de Don Quichotte de Cervantès, du théâtre musical en langue corse surtitrée. Après la partie une en 2024, la 2 en 2025, nous avions hâte de voir la 3e et dernière partie. Ce sera pour ce samedi soir 23 mai à 20h30 au centre culturel L’Alb’Oru à Bastia.




« Don Cherottu », u terzu à Bastia
Le projet scénographique de Jean-Pierre Lanfranchi évolue et change au fil des trois épisodes. La mise en scène, aussi surprenante que les discours et les attitudes des deux compères, fait la place à tous les possibles que les marionnettes proposent.
« Ici, tout se passe non dans la tête de Don Cherottu, mais dans celle de Cervantes. Ces aventures sont en vérité une vision du monde proposée au lecteur pour qu’il garde un regard sans cesse renouvelé sur ce qui l’entoure, et ce qu’il traverse » explique le metteur en scène. « Dans le livre imposant de Cervantès, le plus lu après la Bible, Don Quichotte intervient directement trois fois : d‘abord seul, puis deux fois avec Sancho Panza. C’est pourquoi nous déclinons notre « Don Cherottu » en trilogie. 1ère partie en 2024, la 2e en 2025 et ce mois de mai 2026, la 3e ».

L’adaptation de J.-P Lanfranchi s’inspire des traductions de Louis Viardot et Aline Schulman et mêle arts plastiques, musique, danse, jeu d’acteur, marionnettes…Si l’an passé en parallèle avec la représentation de la partie 2, se jouait aussi la 1, cette année sera consacrée à la 3. « Bien sûr j’aurais aimé faire des rappels des autres parties, voire même des Nuits de Don Quichotte comprenant les 3 parties, mais c’est vraiment trop compliqué techniquement et financièrement » souligne le metteur en scène qui se penche sur un nouveau projet : Les frères Karamazov.
 





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