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U tempu in Corsica


le Samedi 23 Mai 2026 à 07:15

L'été prend ses quartiers sur la Corse. Le temps est calme, chaud et ensoleillé. Les températures augmentent encore. Le mercure va atteindre 29 degrés dans certaines régions.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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