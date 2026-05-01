Alcoolisation massive de mineurs sur une plage de Costa Verde : un jeune majeur poursuivi

Dans la nuit du 13 au 14 mai, six adolescents âgés de 13 à 15 ans ont été victimes de graves malaises après une alcoolisation massive sur une plage de la Costa Verde. Les gendarmes de Cervioni et les sapeurs-pompiers sont intervenus à deux reprises pour leur porter secours.

L’enquête menée par les militaires, relatée sur la page Facebook de la gendarmerie de Corse, a permis d’établir rapidement les circonstances des faits. Les mineurs s’étaient procuré de l’alcool fort par l’intermédiaire d’un jeune homme de 19 ans, sollicité pour acheter une bouteille consommée ensuite en bord de mer.





Entendu par les enquêteurs, le jeune majeur a reconnu avoir pleinement mesuré, après les faits, la gravité de son geste et les risques encourus par les adolescents. Il devra prochainement répondre de ses actes devant le délégué du procureur de Bastia dans le cadre d’un avertissement pénal probatoire.





La gendarmerie rappelle que fournir ou acheter de l’alcool à des mineurs constitue un délit puni par la loi. Au-delà de l’infraction, ce type de comportement peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé et la sécurité des jeunes.

À l’approche de l’été et des rassemblements sur les plages, les forces de l’ordre appellent à la vigilance des parents et à la responsabilité collective afin d’éviter de nouveaux drames.