Football. Pour le président de l'ACA, Mickaël Torre, « la formation sera toujours l’ADN » du club

- Quel sentiment domine après ce titre de champion de R2 ?

- C’est avant tout un immense sentiment de fierté, mais aussi de soulagement. Ceux qui connaissent le football savent que ce qu’on a réalisé cette saison relève presque de l’exploit compte tenu de la situation dans laquelle nous étions au mois de septembre. Nous sommes repartis quasiment de zéro, avec une équipe construite au dernier moment, très peu de joueurs mutés et énormément d’incertitudes. Aujourd’hui, cette montée récompense un travail collectif exceptionnel. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice : le staff, les joueurs, les dirigeants, les bénévoles, les supporters, les partenaires… C’est vraiment une réussite collective. Cette unité a été notre plus grande force et elle nous a permis de franchir cette première étape. Mais j’insiste : ce n’est qu’une première étape.



- Pensiez-vous retrouver une telle dynamique aussi rapidement ?

- Oui, parce que c’était clairement l’objectif fixé dès le départ. Quand on reprend un club comme l’AC Ajaccio, on a une responsabilité énorme. Malgré toutes les difficultés, nous n’avions pas d’autre choix que d’être ambitieux. L’ACA ne pouvait pas rester durablement en R2. Il fallait retrouver immédiatement les échelons supérieurs. Mais au-delà du sportif, nous voulions surtout recréer une unité forte autour du club. J’ai énormément insisté là-dessus dès le début. Je savais que si toutes les composantes du club se retrouvaient unies derrière un projet commun, alors nous aurions les moyens de rebondir rapidement.



- La reconstruction passe aussi par les jeunes. Êtes-vous satisfait du travail réalisé ?

- Franchement, ce qui a été accompli au niveau de l’école de football est exceptionnel. Les éducateurs ont réalisé un travail remarquable, les jeunes ont répondu présents, et les parents aussi ont joué un rôle essentiel. Je me souviens encore de cette réunion au mois de septembre devant les marches de Michel-Moretti, lorsque nous avons demandé aux familles de nous faire confiance malgré l’incertitude. Nous ne pouvions rien promettre, sauf une chose : tout faire pour sauver le club. Aujourd’hui, les résultats parlent d’eux-mêmes. Toutes les catégories ont progressé. Les U16 montent en U17 Nationaux, les U13 réalisent une très belle saison, les plus jeunes ont retrouvé une vraie dynamique… Cela démontre que la formation est au cœur de notre projet. L’équipe première est la locomotive, bien sûr, mais l’AC Ajaccio a toujours été un club formateur. Ce sera encore notre grande force demain.



- Les supporters ont répondu présents toute la saison. Cela vous a-t-il surpris ?

- Honnêtement, non. Je savais que si nous étions capables de rassembler, d’écouter les gens et de redonner de l’importance à chacun, alors le peuple ajaccien répondrait présent. L’ACA possède une force énorme quand le club est uni. C’était notre conviction dès le départ. Nous avons beaucoup communiqué, beaucoup échangé avec les supporters, et cet engouement est devenu l’un des moteurs de notre saison.