Carburants en Corse : le Collectif alerte sur une situation « insupportable » pour l’économie insulaire

Le collectif alerte sur la hausse des prix des carburants en Corse, jugée critique pour les pêcheurs mais aussi pour l’ensemble de l’économie insulaire.Il souligne partager « l’inquiétude des pêcheurs corses », confrontés à un coût du carburant qui « atteint et franchit les limites du supportable pour leur survie », une situation qui touche désormais « l’ensemble des secteurs économiques de l’île et l’ensemble des ménages ».Au-delà des facteurs internationaux, notamment « l’envolée des cours mondiaux du pétrole », le communiqué met en avant des surcoûts propres à la Corse, liés à l’insularité mais aussi à des mécanismes qui doivent être analysés. Deux missions parlementaires ont été lancées pour en identifier les causes, dont l’une sur « la formation des prix » et les « surcoûts […] structurels ».Le collectif indique travailler avec la Collectivité de Corse, l’État et les acteurs locaux pour proposer des solutions adaptées, dans un contexte aggravé par les tensions internationales, notamment « les conséquences dramatiques du conflit en Iran ».Il appelle à maintenir le dialogue, à « la levée des blocus » et à une mobilisation collective, estimant que la crise des carburants « risque d’être longue à supporter, et difficile, voire impossible, à surmonter » sans mesures spécifiques.Enfin, il insiste sur l’urgence de réponses adaptées et affirme rester « mobilisé et vigilant » face à une situation jugée grave pour l’économie et les habitants de l’île.







