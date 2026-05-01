Lucciana - À la Canonica, trois jours de foire et de tradition autour de Santa Divota

À l’ouverture de la 128e édition de la Fiera di a Canonica, le maire de Joseph Galletti a souligné la continuité d’une manifestation « qui ne s’est jamais démentie malgré les années » et qui rassemble toujours « Mariana, Bastia, la Marana, la Casinca et la Basse vallée du Golu ».



Dans son intervention, il a rappelé que cette fête reste avant tout un rendez-vous religieux dédié à « Santa Divota, patronne de Lucciana et de la Corse », tout en conservant sa dimension populaire et rurale avec « une foire à la hauteur des plus grandes foires rurales de Corse ».



Le maire de Lucciana a également mis en avant l’importance du volet culturel et patrimonial, grâce notamment au musée du site archéologique Prince Louis III de Monaco de Mariana et au centre de recherche installé sur place. Il a évoqué les travaux menés actuellement par la Direction régionale des affaires culturelles, en lien avec la commune, pour retrouver l’emplacement de l’ancien port romain dans le delta du Golo.



Joseph Galletti a enfin salué « toutes celles et ceux qui soutiennent, pour que cette tradition de la Canonica se perpétue », remerciant les bénévoles, les agents communaux, les élus municipaux, etc…

