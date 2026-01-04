Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal

le Samedi 28 Mars 2026 à 13:55

La réunion démarre à 14 heures dans la salle de délibérations de la mairie. Ce premier conseil municipal désignera le maire de la ville - Gilles Simeoni - et les adjoints qui l'accompagneront durant son mandat



14 heures : Les nouveaux élus prennent place sur les bancs du conseil municipal. La séance d’installation va débuter d’ici quelques minutes



14h22 : l'appel des élus est terminé. Le vote va débuter, deux candidats Gilles Simeoni et Julien Morganti.



14h35 : Les conseillers ont terminé de voter. Le dépouillement débute



14h38 : Gilles Simeoni élu maire de Bastia (3 bulletins blancs, 31 voix pour Simeoni, 9 pour Morganti



14h45 : Gilles Simeoni: « le temps électoral est clos, s’ouvre le temps de l’action politique »



15h01 : Simeoni: « premier acte fort, un adjoint aux quartiers sud »



15h07 : Gilles Simeoni ne portera pas l’écharpe tricolore: « le port bref de cette écharpe tricolore est de rappeler à l’état qu’il est l’heure pour lui de donner sa réponse »



15h15 : les adjoints

Élection des adjoints • 1er(e) adjoint(e) : Emmanuelle De Gentili • 2ème adjoint(e) : Pasquale Castellani • 3ème adjoint(e) : Hélène Bérètti • 4ème adjoint(e) : Paul Tieri • 5ème adjoint(e) : Mattea Lacave • 6ème adjoint(e) : Serge Linale • 7ème adjoint(e) : Lauda Giudicelli-Sbraggia • 8ème adjoint(e) : Didier Grassi • 9ème adjoint(e) : Françoise Filippi • 10ème adjoint(e) : Antoine Graziani • 11ème adjoint(e) : José Natali • 12ème adjoint(e) : Pierre Pieri