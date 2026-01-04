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Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal 28/03/2026 Col de Teghjime : des dégradations ciblent un haut lieu de la résistance corse 28/03/2026 Borgo : Le lycée agricole vous invite à son « Village du vivant » 28/03/2026

Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal


le Samedi 28 Mars 2026 à 13:55

La réunion démarre à 14 heures dans la salle de délibérations de la mairie. Ce premier conseil municipal désignera le maire de la ville - Gilles Simeoni - et les adjoints qui l'accompagneront durant son mandat



Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal

14 heures : Les nouveaux élus prennent place sur les bancs du conseil municipal. La séance d’installation va débuter d’ici quelques minutes

(Photos Gérard Baldocchi)
(Photos Gérard Baldocchi)




14h22 : l'appel des élus est terminé. Le vote va débuter, deux candidats Gilles Simeoni et Julien Morganti.


14h35 : Les conseillers ont terminé de voter. Le dépouillement débute


14h38 : Gilles Simeoni élu maire de Bastia (3 bulletins blancs, 31 voix pour Simeoni, 9 pour Morganti

Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal

14h45 : Gilles Simeoni: « le temps électoral est clos, s’ouvre le temps de l’action politique »

Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal

15h01 : Simeoni: « premier acte fort, un adjoint aux quartiers sud »


15h07 : Gilles Simeoni ne portera pas l’écharpe tricolore: « le port bref de cette écharpe tricolore est de rappeler à l’état qu’il est l’heure pour lui de donner sa réponse »


15h15 : les adjoints

Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal
Élection des adjoints
1er(e) adjoint(e) : Emmanuelle De Gentili
2ème adjoint(e) : Pasquale Castellani
3ème adjoint(e) : Hélène Bérètti
4ème adjoint(e) : Paul Tieri
5ème adjoint(e) : Mattea Lacave
6ème adjoint(e) : Serge Linale
7ème adjoint(e) : Lauda Giudicelli-Sbraggia
8ème adjoint(e) : Didier Grassi
9ème adjoint(e) : Françoise Filippi
10ème adjoint(e) : Antoine Graziani
11ème adjoint(e) : José Natali
12ème adjoint(e) : Pierre Pieri

16h15 : la cérémonie d'installation s'est achevée par un dépôt de gerbe au monument aux morts et au buste de Pasquale Paoli






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