Bastia - Suivez en direct l'installation du nouveau conseil municipal

14 heures : Les nouveaux élus prennent place sur les bancs du conseil municipal. La séance d’installation va débuter d’ici quelques minutes
14h22 : l'appel des élus est terminé. Le vote va débuter, deux candidats Gilles Simeoni et Julien Morganti.
14h35 : Les conseillers ont terminé de voter. Le dépouillement débute
14h38 : Gilles Simeoni élu maire de Bastia (3 bulletins blancs, 31 voix pour Simeoni, 9 pour Morganti
14h45 : Gilles Simeoni: « le temps électoral est clos, s’ouvre le temps de l’action politique »
15h01 : Simeoni: « premier acte fort, un adjoint aux quartiers sud »
15h07 : Gilles Simeoni ne portera pas l’écharpe tricolore: « le port bref de cette écharpe tricolore est de rappeler à l’état qu’il est l’heure pour lui de donner sa réponse »
15h15 : les adjoints
Élection des adjoints
• 1er(e) adjoint(e) : Emmanuelle De Gentili
• 2ème adjoint(e) : Pasquale Castellani
• 3ème adjoint(e) : Hélène Bérètti
• 4ème adjoint(e) : Paul Tieri
• 5ème adjoint(e) : Mattea Lacave
• 6ème adjoint(e) : Serge Linale
• 7ème adjoint(e) : Lauda Giudicelli-Sbraggia
• 8ème adjoint(e) : Didier Grassi
• 9ème adjoint(e) : Françoise Filippi
• 10ème adjoint(e) : Antoine Graziani
• 11ème adjoint(e) : José Natali
• 12ème adjoint(e) : Pierre Pieri
16h15 : la cérémonie d'installation s'est achevée par un dépôt de gerbe au monument aux morts et au buste de Pasquale Paoli
-
Col de Teghjime : des dégradations ciblent un haut lieu de la résistance corse
-
Corse : les dépôts pétroliers débloqués après les annonces du gouvernement
-
Ce dimanche à 2 heures il sera… 3 heures : changer d’heure, une habitude qui ne "passe" plus
-
Carburant : tensions persistantes en Corse, l’État annonce des aides et appelle à la responsabilité
-
A màghjina - Neve in furesta d'Aïtone