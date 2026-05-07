U tempu in Corsica
Passages nuageux et éclaircies se partagent le ciel du Nord au Sud et quelques averses ne sont pas à exclure en matiné dans la plaine orientale. Le même type de temps prévaut l'après-midi mais le ciel est nuageux dans l'extrême-sud et les averses gagnent le Cortenais. Les températures maximales ne dépassent pas 21 degrés.
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