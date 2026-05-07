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U tempu in Corsica


le Jeudi 7 Mai 2026 à 07:05

Passages nuageux et éclaircies se partagent le ciel du Nord au Sud et quelques averses ne sont pas à exclure en matiné dans la plaine orientale. Le même type de temps prévaut l'après-midi mais le ciel est nuageux dans l'extrême-sud et les averses gagnent le Cortenais. Les températures maximales ne dépassent pas 21 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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