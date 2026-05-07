L’Université de Corse et l’Entente Valabre s’unissent face au risque incendie

L’Université de Corse et l’Entente Valabre, établissement public dédié aux nouvelles technologies, à la prévention des risques majeurs et à la formation de la Sécurité civile, s’engagent pour la protection de la forêt et la maîtrise du risque incendie. Lundi 4 mai, ils ont signé une convention de partenariat destinée à échanger autour de cette problématique bien présente sur le territoire insulaire. « C’est une convention de partenariat avec des actions de formation des étudiants à l'université, mais également des échanges dans l’autre sens, avec une expertise de la part de nos chercheurs à l’Université de Corse qui vont apporter leurs connaissances aux membres de l’Entente Valabre », explique Éric Leoni, vice-président du conseil d’administration de l’Université de Corse.





Concrètement, les enseignants-chercheurs de l’université vont pouvoir partager leurs recherches pour aider les sapeurs-pompiers sur le terrain. « On conduit des activités depuis une trentaine d'années sur les feux de forêt », détaille-t-il. « Ça consiste à obtenir des informations sur la position d'un front de flamme, sur la résistance au feu d’un matériau, sur le comportement des forêts lorsqu'on pratique des brûlages dirigés... Il y a beaucoup d'informations qui ont été obtenues par nos travaux de recherche et qui peuvent aider ensuite les opérationnels lorsqu'ils vont intervenir sur le terrain. »





Les pompiers pourront par exemple s’appuyer sur « des outils d'aide à la décision pour les assister à conduire au mieux les actions qu'ils vont devoir mener dans le cadre de la lutte contre le feu de forêt ». « On a des outils qui permettent de donner la position d'un front de flammes quasiment en temps réel. Ils vont aussi pouvoir s'en servir en prévention l’hiver, parce qu’on a des outils pour savoir ce qui peut se passer l'été suivant. »





En retour, les étudiants en master risques majeurs, qui apprennent les risques encourus en cas d’inondation, de mouvement de terrain ou de feu de forêt, pourront quant à eux bénéficier d’interventions de l’Entente Valabre. « On leur apprend la façon de faire de la prévention et de la communication auprès du grand public, mais aussi la manière d’impliquer les communes dans la réalisation de leurs plans communaux de sauvegarde. Et ce qui est intéressant, c'est d’avoir un partenaire comme l’Entente Valabre qui a une compétence avérée dans ce domaine-là, et qui va pouvoir venir faire des interventions, et pourquoi pas faire partir nos étudiants sur les plateformes de Valabre pour leur montrer les outils qui permettent de former les opérationnels qui vont lutter contre les feux de forêt. »



Avec cette convention, l’Université de Corse et l’Entente Valabre entendent donc proposer « une collaboration à la fois sur le volet formation de nos étudiants et des opérationnels, mais aussi sur l'échange de données issues de la recherche ». « Des actions en commun sont déjà menées, mais une convention va nous permettre de renforcer les collaborations pour pouvoir les développer davantage et en faire part à la communauté. »

