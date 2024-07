FOSIVA, l'application qui met la prévention contre les risques naturels en Corse à portée de main

C’est un travail étudiant qui s’est transformé en projet d’intérêt général. Après avoir suivi un Master Risques et Environnement – Risques Naturels de l’Université de Corte l’année dernière, Achille Guenard en est ressorti un diplôme en poche et fier créateur de FOSIVA. Cette application qui vise à informer au quotidien sur les risques naturels en Corse permet de protéger la population et le territoire en avertissant notamment ses utilisateurs en cas de départ de feu ou d’alerte météo. « Quand j’étais étudiant, lors d’un cours avec des intervenants de l’Office National des Forêts (ONF), on nous a demandé de chercher des solutions innovantes pour la protection des populations contre les incendies. J’ai fait un benchmarking au niveau national et international et j’ai proposé la création d’une application mobile », raconte-t-il.Persuadé que son idée est à la hauteur des enjeux, il imagine lui donner vie lors de son alternance au Service Interministériel de Défense et Protection Civile à la préfecture de Bastia. Sans aucune compétence dans le développement d’application, le jeune homme se forme sur le tas et met sur pied un prototype qui séduit immédiatement dans sa hiérarchie. Rapidement, il commence alors à rencontrer les différents acteurs de la protection des populations et du territoire à l’instar des pompiers ou de l’ONF, ce qui l’aide à donner un coup d’accélérateur à son projet. Il obtient également un soutien financier de l’Agence de Développement Économique de la Corse (Adec) qui lui permet de pouvoir développer son outil et remporte plusieurs prix. Si bien qu’une première version de FOSIVA est lancée au printemps 2023 et accessible à tout un chacun uniquement depuis un site Internet Mais un an plus tard, après un travail de fourmi pour collecter de nombreuses données auprès des différents organismes et épaulé par des développeurs web professionnels, Achille Guenard a enfin pu concrétiser son idée de départ et a lancé le 9 juillet la version mobile de l’application FOSIVA, téléchargeable gratuitement depuis Play Store et App Store. « L’application rassemble de nombreuses informations sur l’ensemble des risques naturels que l’on peut rencontrer en Corse », indique le jeune homme de 24 ans qui rêve de devenir un jour officier chez les sapeurs-pompiers. Elle permet ainsi tout d’abord de recevoir des notifications en cas de vigilance météorologique, mais aussi de consulter la carte des massifs fermés par arrêté préfectoral en cas de risque incendie. Par ailleurs, FOSIVA donne également accès à des informations sur les diverses réglementations à respecter, à l’instar des bons comportements à adopter en forêt, des obligations légales de débroussaillement ou encore des règles à adopter pour la pratique du canyoning.