Pene in capu - Dire "ava basta" autrement que par des mots

La Corse traverse une nouvelle période de tension. Violente, préoccupante, et désormais presque banalisée. En quelques jours, l’île a connu deux tentatives de meurtre, l’incendie d’un bateau de promenade, les tirs visant la voiture d’une élue, et la façade d’un restaurant partie en fumée. Autant d’actes qui dessinent une réalité bien loin de l’image paisible souvent associée à l’île. Une réalité où le climat sécuritaire semble se dégrader sans que l’on perçoive une réponse à la hauteur.





Ce n’est pas la première fois que la Corse fait face à une montée de violence. Mais la fréquence et la nature des faits inquiètent. Ils visent des personnes, des biens, mais aussi des symboles : l’économie, la représentation politique, le tourisme. Et toujours avec la même impression que leurs auteurs agissent dans une quasi-impunité. Le message est clair : la peur doit s’installer, et avec elle, l’idée que l’ordre public est devenu secondaire.

Ces actes ne sont pas isolés. Ils traduisent un climat délétère, où la violence semble s’enraciner dans le quotidien. Où l’intimidation devient un langage. Où les institutions locales, comme les services de l’État, peinent à se faire entendre. Et pendant ce temps, le silence des autorités nationales interroge. Il trouble.





Oui, "Ava basta", comme le martèlent certains. Mais que met-on derrière ces mots ? Une indignation passagère ? Une promesse politique ? Ou un véritable tournant ? Car la formule ne suffit plus. Elle doit s’incarner dans une action concrète : une stratégie lisible, des moyens renforcés, une volonté politique claire. Et surtout, une écoute sincère des acteurs de terrain.

La répression, à elle seule, ne suffira pas. Il faut aller plus loin. Travailler sur les racines du mal : les réseaux criminels, les tensions sociales, l’abandon ressenti par certaines populations. Investir dans la prévention, l’éducation, l’emploi. Donner des perspectives. Restaurer la confiance.





Car l’enjeu est là : éviter que la violence ne devienne la norme. Redonner aux Corses le sentiment d’un avenir commun, protégé et partagé. Et pour cela, chacun doit prendre sa part. L’État, les élus, la société civile.

Ce qui se joue aujourd’hui en Corse dépasse le simple fait divers. C’est la capacité d’un territoire à maintenir la paix, à défendre ses institutions, à protéger ses habitants. Le statu quo n’est plus tenable. Le silence, encore moins. L’heure est venue de dire "ava basta" - “ça suffit” - autrement que par des mots. Par des actes. Et vite.