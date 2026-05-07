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A màghjina - Arcubalenu sopra u madrale di l’Alisgian


le Jeudi 7 Mai 2026 à 07:25

Un arc-en-ciel déploie ses couleurs au-dessus du madrale de l’Alisgiani, comme suspendu entre les crêtes et le silence de la montagne. Après la lumière dure du jour, le ciel offre soudain cette parenthèse fragile et presque irréelle, reflétée sur les eaux calmes de la retenue. Au cœur d’une nature encore sauvage, entre maquis, roche et vallées profondes, l’instant rappelle combien la Corse sait parfois transformer un simple paysage en tableau vivant.
Si, comme Martine Toracca, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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