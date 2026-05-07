Saint-Florent - « Intra materia », la première exposition de Violino Mantieco en France

Philippe Jammes le Jeudi 7 Mai 2026 à 07:37

Dans le cadre d’un échange méditerranéen, vernissage ce samedi 2 mai à la galerie d’art « L’atelier de Co » à Saint-Florent d’une exposition de l’artiste italien Violino Mantieco. « Intra Materia » constitue sa première exposition en France.