A màghjina - Carchettu : un soffiu di frescura in core di a Castagniccia
Alors que la canicule règne sur une grande partie de l’île, les espaces verdoyants et les jardins ombragés de Carchettu, en Castagniccia, offrent une parenthèse de fraîcheur. Entre pierres anciennes, végétation luxuriante et silhouette du clocher qui se détache dans le ciel d’été, le village conserve ce charme paisible qui invite à ralentir le temps.
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