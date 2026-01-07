CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services 01/07/2026 En exercice au Monte Gozzi, des gendarmes interviennent pour secourir un randonneur en détresse 25/06/2026 Jeux clandestins : une quadruple condamnation à Bastia 24/06/2026 Bastia - Quatre ans de prison pour 500 textos sexuels à une fillette de 9 ans 24/06/2026

A màghjina - Carchettu : un soffiu di frescura in core di a Castagniccia


le Jeudi 25 Juin 2026 à 07:25

Alors que la canicule règne sur une grande partie de l’île, les espaces verdoyants et les jardins ombragés de Carchettu, en Castagniccia, offrent une parenthèse de fraîcheur. Entre pierres anciennes, végétation luxuriante et silhouette du clocher qui se détache dans le ciel d’été, le village conserve ce charme paisible qui invite à ralentir le temps.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos