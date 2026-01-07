Jeux clandestins : une quadruple condamnation à Bastia

Accusé du "délit de réalisation en bande organisée d'opérations de jeux d'argent et de hasard prohibés" dans le bar "chez Tintin" à Venzolasca et d'avoir servi de "banquier à l'organisation, notamment en dissimulant à son domicile de l'argent liquide", Pierre-Jules Federici a été condamné mardi soir à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, une amende de 50.000 euros et une interdiction de gérer, a précisé à l'AFP le procureur de Bastia.

Il était jugé devant le tribunal correctionnel à Bastia pour des faits qui se sont déroulés entre le 1er décembre 2022 et le 25 mars 2024. Le local commercial lui a été restitué malgré la demande de confiscation du parquet qui a obtenu la confiscation de 4.000 euros.

Le procureur avait requis quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et 100.000 euros d'amende. L'avocat de M. Federici, Me Dominique Paolini, avait plaidé la relaxe.

Pierre-Jules Federici est, par ailleurs, mis en examen dans un dossier de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille en lien avec la "prise de contrôle" d'un village de vacances au préjudice de la société gestionnaire, en l'occurrence le complexe touristique Sandaya Cap Sud, situé à Venzolasca.

Trois autres prévenus dans ce dossier de jeux clandestins, Jaouad Haddouti, Philippe Guidoni et Frédéric Dedola, ont été condamnés à des peines allant d'un an de prison avec sursis à 18 mois avec sursis et des amendes allant jusqu'à 50.000 euros.

Un cinquième prévenu, Petru Maria Angelelli a, lui, été relaxé.