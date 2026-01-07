Le Bastiais Jean-Do Fiorentini champion de France de Billard

Trois jours après son exploit, l’émotion est toujours palpable chez Jean-Dominique Fiorentini. Quand il nous raconte la quête de son titre, les poils de ses bras se hérissent encore. « Je n’en reviens encore pas. Je ne réalise toujours pas ». Et pourtant le Bastiais du Corsica BlackBall est bel et bien champion de France. « C’est une année magique. Notre équipe qui avait accédé l’an passé à la DN3, termine vice- championne de France de cette division, monte en DN2 à la fin de cette saison et je suis sacré champion de France ! ».
Et ce titre n’est pas le fruit du hasard, loin de là. Outre cet autre exploit d’accéder en DN2 avec son équipe, Jean Dominique Fiorentini avait conquis auparavant le titre de champion de la ligue corse de billard 2025-2026 et avait remporté la coupe de Corse individuelle début juin.
« Grace à mon titre j’ai pu accéder à la phase finale du championnat de France qui se disputait en Vendée, bien loin de notre île. Je m’y suis rendu seul, sans mes collègues du club, mais sur place il y avait une équipe d’Ajaccio engagée dans un autre championnat par équipe qui m’a constamment encouragé. Un jeune du club, Kenzo Granier, qui était monté avec son père pour son championnat de U18, m'a rejoint pour la demi-finale et lui aussi m'a beaucoup encouragé. C’est la première fois que je me trouvais à un tel niveau et c’est impressionnant. Le premier jour, le vendredi, franchement, je n’étais pas bien et je n'ai pas fait un beau billard. Mes victoires l’ont été sur le mental et un peu d'expérience. Grâce à une remontada, alors que j’étais mené 3 à 1, j’ai pu me qualifier pour les quarts de finale en battant mon adversaire 4-3. Les matchs suivants ont été moins tendus mais pas plus faciles ».
Effectivement le Bastiais remportait son quart contre Frédéric Honraedt 4 – 2 et sa demi-finale face à Manuel Russo sur le même score. En finale, il est alors confronté au rennais Ali Sultani. « Je l’avais regardé jouer pendant le tournoi et il m’avait impressionné. Je m’étais même dit : tout comme adversaire sauf lui car il avait battu des favoris. Et je le retrouve en finale. Alors pour la première fois dans ce tournoi je me suis mis dans ma bulle. Dans ma tête je sais de quoi je suis capable. Il fallait absolument que je monte de niveau et c'est ce que je suis parvenu à faire. Je suis rentré dans la partie avec sérénité, sans stress, juste ce petit frisson. Le bon stress, on va dire, et je l'ai empêché de jouer ».
Résultat, le Bastiais étouffe son jeune adversaire et le mène au score 4 – 0 au bout de 20 minutes ! Le Breton remontera bien à 4-2, mais trop tard. Le Corse s’impose 5 – 2. « Le reste j’ai du mal à m’en souvenir. J’étais et je suis toujours sur un petit nuage. Quand tu es sur la première marche du podium, tu visionnes plein d’images : ta femme, ta fille, des copains… le temps passé aux entrainements… C’est fou. Dans ce sport, comme dans d’autres, le mental compte énormément. Le billard est souvent physique mais cela demande également beaucoup de concentration. Si tu n’as pas un mental tu peux passer à côté. »
Et ce titre n’est pas le fruit du hasard, loin de là. Outre cet autre exploit d’accéder en DN2 avec son équipe, Jean Dominique Fiorentini avait conquis auparavant le titre de champion de la ligue corse de billard 2025-2026 et avait remporté la coupe de Corse individuelle début juin.
« Grace à mon titre j’ai pu accéder à la phase finale du championnat de France qui se disputait en Vendée, bien loin de notre île. Je m’y suis rendu seul, sans mes collègues du club, mais sur place il y avait une équipe d’Ajaccio engagée dans un autre championnat par équipe qui m’a constamment encouragé. Un jeune du club, Kenzo Granier, qui était monté avec son père pour son championnat de U18, m'a rejoint pour la demi-finale et lui aussi m'a beaucoup encouragé. C’est la première fois que je me trouvais à un tel niveau et c’est impressionnant. Le premier jour, le vendredi, franchement, je n’étais pas bien et je n'ai pas fait un beau billard. Mes victoires l’ont été sur le mental et un peu d'expérience. Grâce à une remontada, alors que j’étais mené 3 à 1, j’ai pu me qualifier pour les quarts de finale en battant mon adversaire 4-3. Les matchs suivants ont été moins tendus mais pas plus faciles ».
Effectivement le Bastiais remportait son quart contre Frédéric Honraedt 4 – 2 et sa demi-finale face à Manuel Russo sur le même score. En finale, il est alors confronté au rennais Ali Sultani. « Je l’avais regardé jouer pendant le tournoi et il m’avait impressionné. Je m’étais même dit : tout comme adversaire sauf lui car il avait battu des favoris. Et je le retrouve en finale. Alors pour la première fois dans ce tournoi je me suis mis dans ma bulle. Dans ma tête je sais de quoi je suis capable. Il fallait absolument que je monte de niveau et c'est ce que je suis parvenu à faire. Je suis rentré dans la partie avec sérénité, sans stress, juste ce petit frisson. Le bon stress, on va dire, et je l'ai empêché de jouer ».
Résultat, le Bastiais étouffe son jeune adversaire et le mène au score 4 – 0 au bout de 20 minutes ! Le Breton remontera bien à 4-2, mais trop tard. Le Corse s’impose 5 – 2. « Le reste j’ai du mal à m’en souvenir. J’étais et je suis toujours sur un petit nuage. Quand tu es sur la première marche du podium, tu visionnes plein d’images : ta femme, ta fille, des copains… le temps passé aux entrainements… C’est fou. Dans ce sport, comme dans d’autres, le mental compte énormément. Le billard est souvent physique mais cela demande également beaucoup de concentration. Si tu n’as pas un mental tu peux passer à côté. »
La trés belle saison du Corsica BlackBall qui un an aprés être monté en N3, accede à la N2 à la fin de cette saison.
Un peu de repos désormais pour Jean-Do, qui avec ses coéquipiers va très vite préparer le championnat de DN2 qui débutera en octobre. « Certains joueurs en Corse ont le niveau. Ils pâtissent juste d’un manque d'entraînement, d’un manque d'expérience, choses que j'essaie de me donner moi-même. Après chacun fait comme il peut, mais je le répète, en Corse il y a du niveau et il faut persévérer, la preuve elle est là. De par ces résultats du club, on a d’ailleurs eu une demande de représenter la Corse au prochain championnat du Monde en octobre 2026 à Londres. Tout ça est à étudier. Ça a un prix ».
Quelques semaines de détente et quelques mois aussi pour trouver des sponsors, des partenaires pour que financièrement le budget de DN2 soit bouclé. « Cette année on a plus ou moins bien géré. Il y a nos sponsors, des amis qui nous ont pas mal aidés pour nos déplacements sur le National. Pour le National il faut compter entre 15 et 17 mille euros par an. Ce n’est pas énorme mais sans aide cela nous reviendrait entre 3 et 600 euros par personne ». Si des sponsors nous lisent…
***
Un jeune du club, Kenzo Granier U18, avait également fait le déplacement à ces Championnats de
France mais a eu moins de réussite, avec, il faut le souligner, un tirage peu facile. L’expérience paiera un jour. « Je n’oublie pas non plus mes amis ajacciens qui ont eux aussi représenté la Corse après avoir remporté le championnat par équipe de la ligue corse de billard ».
***
Sur place en DR1, l’ABA, Association Billard Ajaccien, était représentée par Christophe Abiven, Fernando Alves Rodrigues, Marc Ceccaldi et Antony Pinna. Ils échoueront aux portes des ¼ finales de cette DR1. En catégorie féminine, Silvia Rodrigues, championne de la ligue corse de billard 2025-2026, Fernando et Antony en catégorie mixte N2 et Gabriel Morgado Rodrigues en U23.
Quelques semaines de détente et quelques mois aussi pour trouver des sponsors, des partenaires pour que financièrement le budget de DN2 soit bouclé. « Cette année on a plus ou moins bien géré. Il y a nos sponsors, des amis qui nous ont pas mal aidés pour nos déplacements sur le National. Pour le National il faut compter entre 15 et 17 mille euros par an. Ce n’est pas énorme mais sans aide cela nous reviendrait entre 3 et 600 euros par personne ». Si des sponsors nous lisent…
***
Un jeune du club, Kenzo Granier U18, avait également fait le déplacement à ces Championnats de
France mais a eu moins de réussite, avec, il faut le souligner, un tirage peu facile. L’expérience paiera un jour. « Je n’oublie pas non plus mes amis ajacciens qui ont eux aussi représenté la Corse après avoir remporté le championnat par équipe de la ligue corse de billard ».
***
Sur place en DR1, l’ABA, Association Billard Ajaccien, était représentée par Christophe Abiven, Fernando Alves Rodrigues, Marc Ceccaldi et Antony Pinna. Ils échoueront aux portes des ¼ finales de cette DR1. En catégorie féminine, Silvia Rodrigues, championne de la ligue corse de billard 2025-2026, Fernando et Antony en catégorie mixte N2 et Gabriel Morgado Rodrigues en U23.
-
À Saint-Florent, le pont rouvre six mois après son effondrement
-
INFO CNI. « Mon engagement reste intact » : Caroline Corticchiato quitte son mandat d'élue et rejoint le cabinet du maire d'Ajaccio
-
Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services
-
A màghjina - L'ultimu sguardu nant'à Bastia
-
U tempu in Corsica