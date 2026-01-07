Le Bastiais Jean-Do Fiorentini champion de France de Billard

Un peu de repos désormais pour Jean-Do, qui avec ses coéquipiers va très vite préparer le championnat de DN2 qui débutera en octobre. « Certains joueurs en Corse ont le niveau. Ils pâtissent juste d’un manque d'entraînement, d’un manque d'expérience, choses que j'essaie de me donner moi-même. Après chacun fait comme il peut, mais je le répète, en Corse il y a du niveau et il faut persévérer, la preuve elle est là. De par ces résultats du club, on a d’ailleurs eu une demande de représenter la Corse au prochain championnat du Monde en octobre 2026 à Londres. Tout ça est à étudier. Ça a un prix ».

Quelques semaines de détente et quelques mois aussi pour trouver des sponsors, des partenaires pour que financièrement le budget de DN2 soit bouclé. « Cette année on a plus ou moins bien géré. Il y a nos sponsors, des amis qui nous ont pas mal aidés pour nos déplacements sur le National. Pour le National il faut compter entre 15 et 17 mille euros par an. Ce n’est pas énorme mais sans aide cela nous reviendrait entre 3 et 600 euros par personne ». Si des sponsors nous lisent…



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Un jeune du club, Kenzo Granier U18, avait également fait le déplacement à ces Championnats de

France mais a eu moins de réussite, avec, il faut le souligner, un tirage peu facile. L’expérience paiera un jour. « Je n’oublie pas non plus mes amis ajacciens qui ont eux aussi représenté la Corse après avoir remporté le championnat par équipe de la ligue corse de billard ».



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Sur place en DR1, l’ABA, Association Billard Ajaccien, était représentée par Christophe Abiven, Fernando Alves Rodrigues, Marc Ceccaldi et Antony Pinna. Ils échoueront aux portes des ¼ finales de cette DR1. En catégorie féminine, Silvia Rodrigues, championne de la ligue corse de billard 2025-2026, Fernando et Antony en catégorie mixte N2 et Gabriel Morgado Rodrigues en U23.

