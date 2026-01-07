Urban Sketchers Bastia : des croqueurs urbains qui dessinent leur île de trait en trait

(Photos Gérard Baldocchi)
Le groupe bastiais fait partie de la communauté internationale Urban Sketchers, présent dans plus de 500 villes à travers le monde. Le principe est simple : dessiner exclusivement sur le vif, en intérieur ou en extérieur, à partir de l'observation directe. Né à l'initiative de Vanessa Andreani et d'Anne Papalia, toutes deux liées à La Petite Usine, académie de dessin et peinture bastiaise, le groupe s'est développé par le bouche-à-oreille avant de s'étoffer autour de trois co-administrateurs, Vanessa Andreani, Anne Papalia et Antoine Ruyo. Aujourd'hui, entre 30 et 40 personnes gravitent autour du collectif, avec des sorties hebdomadaires chaque jeudi matin de 9h30 à midi, ouvertes à tous sans inscription ni condition de niveau.
Une reconnaissance qui dépasse l'île
En trois ans d'existence, Urban Sketchers Bastia s'est rapidement imposé au-delà des frontières corses. En décembre 2025, le groupe a été mis à l'honneur dans Drawing Attention, le zine officiel international d'Urban Sketchers, à la suite de leur collaboration avec le musée archéologique de Mariana à Lucciana. Cette exposition, qui a duré d'avril à septembre 2025, avait réuni 100 dessins réalisés sur le motif autour des ruines romaines et des paysages de Marana-Golo. Le projet ne s'était pas limité à accrocher des œuvres : des ateliers pour enfants, une conférence autour du dessin sur le motif et une présence aux Journées du patrimoine en avaient fait un événement culturel à part entière, sur plusieurs mois. C'est cet ensemble qui a retenu l'attention de la rédaction du zine international. "C'était intéressant de voir que notre événement au musée Mariana était composé de plusieurs volets", souligne Anne Papalia, co-administratrice du groupe. "Ça a duré plusieurs mois, et le fait d'être dans ce magazine qui est beaucoup partagé et lu, ça nous a fait remarquer dans la communauté." L'initiative bastiaise a également inspiré la création d'un groupe à Ajaccio, et le collectif espère voir émerger d'autres antennes à Corte ou en Balagne.
Carnet en main à la Piazza di l'Alba
Le 4 juillet à la Piazza di l'Alba, Urban Sketchers Bastia tiendra un stand dès 15h00. Le public pourra y découvrir une exposition de dessins réalisés dans la commune de Ville di Pietrabugno, ses hameaux et son port de Toga, accrochés sur des grilles. Des dessinateurs seront présents tout au long de l'après-midi pour croquer le village en direct et échanger avec les visiteurs. Un kakemono de présentation, disponible en français et en langue corse, expliquera l'esprit du mouvement. Pas d'atelier formel, mais une invitation à observer et à discuter. "Le public va pouvoir voir le village en dessin, avec différents regards, différentes interprétations de tous ces dessinateurs qui ont chacun leur technique favorite", explique Anne Papalia. Pour ceux que la pratique tenterait, la co-administratrice rappelle que les séances hebdomadaires du jeudi sont ouvertes à tous : "Les personnes viennent avec un carnet, un crayon, et elles dessinent. Pas besoin de prendre des cours."
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