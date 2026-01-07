Urban Sketchers Bastia : des croqueurs urbains qui dessinent leur île de trait en trait

En trois ans d'existence, Urban Sketchers Bastia s'est rapidement imposé au-delà des frontières corses. En décembre 2025, le groupe a été mis à l'honneur dans Drawing Attention, le zine officiel international d'Urban Sketchers, à la suite de leur collaboration avec le musée archéologique de Mariana à Lucciana. Cette exposition, qui a duré d'avril à septembre 2025, avait réuni 100 dessins réalisés sur le motif autour des ruines romaines et des paysages de Marana-Golo. Le projet ne s'était pas limité à accrocher des œuvres : des ateliers pour enfants, une conférence autour du dessin sur le motif et une présence aux Journées du patrimoine en avaient fait un événement culturel à part entière, sur plusieurs mois. C'est cet ensemble qui a retenu l'attention de la rédaction du zine international. "C'était intéressant de voir que notre événement au musée Mariana était composé de plusieurs volets", souligne Anne Papalia, co-administratrice du groupe. "Ça a duré plusieurs mois, et le fait d'être dans ce magazine qui est beaucoup partagé et lu, ça nous a fait remarquer dans la communauté." L'initiative bastiaise a également inspiré la création d'un groupe à Ajaccio, et le collectif espère voir émerger d'autres antennes à Corte ou en Balagne.

