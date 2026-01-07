À Saint-Florent, le pont rouvre six mois après son effondrement

(Photos Gérard Baldocchi)





Six mois après son effondrement lors des intempéries du 26 décembre dernier, le pont de Saint-Florent est de nouveau ouvert à la circulation depuis ce mercredi après-midi. Une réouverture accueillie avec soulagement par les habitants, les commerçants et les élus, à quelques jours du début de la saison estivale. « Ça me rend heureux, surtout pour les commerçants et pour la circulation, ça va éviter les embouteillages qu’il y avait du matin au soir et permettre aux touristes et aux locaux de pouvoir entrer normalement dans la ville », indique Paul Costa, premier adjoint au maire. Un avis partagé par une commerçante du quartier : « C’est un gros soulagement, surtout avant la saison touristique qui arrive. »





Pour la Collectivité de Corse, porteuse du projet, l’objectif fixé a été atteint. Les travaux ont été achevés avec quelques jours d’avance sur le calendrier annoncé. « Nous avions annoncé une ouverture le 27 juin, nous sommes le 24. Le délai est respecté », se félicite Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif chargé des transports et des infrastructures routières. Le chantier, d’un coût total de 3,3 millions d’euros, a toutefois dû faire face à plusieurs difficultés techniques. Après l’effondrement de l’ouvrage, les premiers diagnostics ont notamment mis en évidence la présence d’amiante, entraînant des contraintes supplémentaires et un surcoût important lié à son extraction et à son évacuation. Les investigations ont également révélé l’absence de pieux sécants sous l’ancien pont. « Il a fallu faire six pieux de 20 mètres, donc tout cela a engendré des surcoûts », précise-t-il.

