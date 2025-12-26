EN VIDEO - Les intempéries causent de gros dégâts à Saint-Florent
La rédaction le Vendredi 26 Décembre 2025 à 09:33
Les dégâts causés par les intempéries des dernières heures sont conséquents en Haute-Corse. Sur le Nord du département, qui a été le plus impacté au cours de l'événement tempétueux, c'est à Saint-Florent, où s'est rendu ce vendredi matin le président du Conseil exécutif Gilles Simeoni, qui a subi les plus gros dégâts comme en témoigne cette vidéo d'Océane Baldocchi où l'on voit très bien une partie du pont sur l'Alisu complètement descellé et la roue disloquée.