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U tempu in Corsica


le Jeudi 25 Juin 2026 à 07:10

Le soleil domine en Corse, toujours en vigilance orange canicule, et la chaleur est toujours prégnante. Des averses orageuses se déclenchent de nouveau sur les sommets insulaires. Les températures maximales atteignent 35 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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