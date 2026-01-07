U tempu in Corsica
Le soleil domine en Corse, toujours en vigilance orange canicule, et la chaleur est toujours prégnante. Des averses orageuses se déclenchent de nouveau sur les sommets insulaires. Les températures maximales atteignent 35 degrés.
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