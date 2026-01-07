En exercice au Monte Gozzi, des gendarmes interviennent pour secourir un randonneur en détresse

L'alerte est donnée en début d'après-midi. Au même moment, l'hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé sur une autre intervention et le Dragon 2A est indisponible. Les gendarmes engagés dans l'exercice se dirigent alors à pied vers la victime, sur les pentes du versant sud du Monte Gozzi, malgré une chaleur particulièrement éprouvante.
L'intervention est rendue complexe par la localisation du randonneur, retrouvé hors des sentiers, au bord d'une falaise dans une zone exposée à un risque important de chute.
Grâce à leur formation aux premiers secours, les militaires réalisent rapidement un bilan de la victime et assurent sa prise en charge en attendant l'arrivée des secours spécialisés.
La coordination entre les équipes au sol, l'équipage de l'hélicoptère et les secouristes du PGHM permet finalement l'évacuation du randonneur par hélitreuillage vers le centre hospitalier d'Ajaccio.
Une fois la mission terminée, les militaires rejoignent leurs véhicules à pied. À leur arrivée, deux personnes leur offrent des boissons fraîches, un geste de solidarité particulièrement apprécié après plusieurs heures d'effort sous une chaleur accablante!
L'intervention est rendue complexe par la localisation du randonneur, retrouvé hors des sentiers, au bord d'une falaise dans une zone exposée à un risque important de chute.
Grâce à leur formation aux premiers secours, les militaires réalisent rapidement un bilan de la victime et assurent sa prise en charge en attendant l'arrivée des secours spécialisés.
La coordination entre les équipes au sol, l'équipage de l'hélicoptère et les secouristes du PGHM permet finalement l'évacuation du randonneur par hélitreuillage vers le centre hospitalier d'Ajaccio.
Une fois la mission terminée, les militaires rejoignent leurs véhicules à pied. À leur arrivée, deux personnes leur offrent des boissons fraîches, un geste de solidarité particulièrement apprécié après plusieurs heures d'effort sous une chaleur accablante!