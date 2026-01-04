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Ajaccio : Showcase du groupe Panzetta Paradise à Scenina  31/03/2026

Ajaccio : Showcase du groupe Panzetta Paradise à Scenina
Le jeudi 16 avril 2026, à 18h, Filu d’Amparera et Scenina accueillent le groupe Panzetta Paradise pour un Showcase, une rencontre avec le public ainsi que la vente et dédicace de leurs albums.
 
Panzetta Paradise est un groupe originaire d’Ajaccio, qui, tout en alliant diverses influences, crée un Garage rock singulier, certes détonant mais bien nustranu.
 
Avec des sonorités tenant aussi bien du Riacquistu corse que du Garage anglais, le groupe est bien déterminé à imposer son style tranchant et électrique dans lequel les ricuccati se confondent avec la fuzz.
 
Buvette sur place.
 
Réservations uniquement par téléphone au 04 95 22 31 56 / 06 40 87 87 85.

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