Eau potable : « une situation très critique » dans l’Extrême-Sud, où des coupures ont eu lieu

La sonnette d’alarme a été tirée vendredi soir par Kyrnolia : « Suite à une défaillance technique, nous subissons actuellement une interruption de l’alimentation en eau brute. Des manques d’eau sont donc susceptibles d’intervenir dans la soirée. Tout est mis en œuvre pour assurer un retour rapide à la normale et l’eau sera rétablie sans préavis », relayait dans la foulée la ville de Porto-Vecchio.



Mais samedi, la situation ne s’est pas rétablie. Au contraire, elle s’est dégradée puisqu’à partir de 9 h, plusieurs centaines de Porto-Vecchiais se sont retrouvés sans aucune goutte d’eau au robinet, principalement dans les secteurs de Palavesa, Orgiavonu et Renajolu. Une coupure qui a duré toute la journée et qui n’était toujours pas rétablie en début de soirée.



Le délégataire, Kyrnolia, a écrit directement par SMS à ses abonnés, pour les informer de la situation : « Nous subissons depuis hier (vendredi) une alimentation en eau brute insuffisante. La principale conséquence est une grande difficulté à maintenir les niveaux de nos réservoirs d'eau potable sur plusieurs communes de l'Extreme-Sud. Des manques d'eau sont donc susceptibles d'intervenir dans la journée sur votre installation. Nous vous demandons de limiter vos usages d'eau et de stopper vos arrosages, le remplissage des piscines, le nettoyage des véhicules et tout ce qui ne relève pas de l'essentiel », a-t-il communiqué, sans préciser le motif de la défaillance.



Constatant que la situation ne s’améliorait pas, la municipalité de Porto-Vecchio a piloté une réunion de crise durant l’après-midi, associant les directions de l’Office Hydraulique, du Sivom du Cavu et de Kyrnolia. Au terme de deux heures d’échanges, décision a été prise d’interrompre l’approvisionnement en eau potable, la nuit, de 23 heures à 5 heures, sur certains secteurs. Le premier impacté étant le secteur de Santa Giulia, dans la nuit de samedi à dimanche. Si la situation ne tendait pas vers une amélioration, dimanche, d’autres secteurs (restant à déterminer) seront concernés par des coupures nocturnes.



Des restrictions à Porto-Vecchio et Bonifacio



Dans l’attente, depuis ce samedi à Porto-Vecchio, sont interdits « jusqu’à nouvel ordre » le lavage des véhicules, sauf dans les stations professionnelles équipées de dispositifs de recyclage ; le lavage des navires à l’eau douce ; le remplissage, la mise à niveau et l’utilisation des piscines privées ; le nettoyage des voies, trottoirs, façades et terrasses, sauf impératif sanitaire ou de sécurité ; toute utilisation de l’eau à des fins industrielles ou artisanales, non indispensables à l’activité de base ; l’arrosage des jardins, pelouses, massifs fleuris, espaces verts publics ou privés et terrains de sport ; l’arrosage des jardins potagers et des espaces arborés, de 11 h à 18 h.



Bonifacio a pris, peu ou prou, les mêmes mesures, dans la soirée. Restent autorisés : l’alimentation en eau potable de la population, les besoins liés à la santé, la sécurité et la salubrité publique, l’abreuvement des animaux et l’irrigation agricole indispensable par système localisé. Ces mesures de restriction, à Bonifacio, s’appliqueront jusqu’au samedi 4 octobre, avec possibilité de prolongation.



A Porto-Vecchio, la mairie a annoncé la tenue d’une réunion exceptionnelle, lundi, du comité de la ressource en eau, qui sera placé sous la présidence du préfet.



Pour joindre Kyrnolia : 06 13 22 73 29.