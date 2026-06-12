Le Capu Rossu entre en service : Corsica Linea célèbre un nouveau cap dans sa transition environnementale

Un navire nouvelle génération



Long de 203 mètres, le Capu Rossu, béni par l’Abbé Constant dans la matinée, peut accueillir jusqu'à 1 000 passagers, près de 135 remorques de fret et plusieurs centaines de véhicules. Il est équipé de moteurs dernière génération lui permettant de fonctionner au gaz naturel liquéfié tout en réduisant sa consommation énergétique. Pour le commandant Lionel Penna, qui a participé au projet dès sa conception, cette inauguration marque l'aboutissement de près de trois années de travail. « Une construction neuve représente toujours un immense honneur dans une carrière de marin. Nous sommes partis d'une page blanche avec une priorité claire : réduire l'empreinte environnementale du navire tout en améliorant le confort des passagers. »



À bord, les espaces ont été pensés pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle : 235 cabines, dont plusieurs cabines premium, des espaces de restauration repensés, des ponts extérieurs et des aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Mais au-delà du confort, c'est bien la dimension environnementale qui place aujourd'hui le Capu Rossu au cœur de la stratégie de la compagnie.



La décarbonation comme cap



Deuxième navire au GNL de la flotte après A Galeotta, entré en service en 2023, le Capu Rossu s'inscrit dans le vaste plan de transition environnementale engagé par Corsica Linea. Depuis plusieurs années, l'entreprise multiplie les investissements afin de réduire son empreinte carbone et d'anticiper les évolutions réglementaires du secteur maritime.



« Notre objectif est de réduire nos émissions de CO₂ de 40 % d'ici 2030 », rappelle Pierre-Antoine Villanova. « Le Capu Rossu constitue une étape importante, mais il s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale qui touche l'ensemble de notre flotte et de nos modes d'exploitation. » La compagnie affirme avoir investi près de 500 millions d'euros dans cette transition au cours des cinq dernières années.