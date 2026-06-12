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Coup d'envoi du 8e Challenge Claude Papi à Porto-Vecchio


GAP le Vendredi 12 Juin 2026 à 17:51

Depuis 16 heures ce vendredi après-midi, la 8e édition du Challenge Claude Papi, portée par l'association Claude Papi et le club de l'AS Porto-Vecchio est entré dans sa phase active avec la première rencontre entre le FJEB et Ghisonaccia-Prunelli.



Coup d'envoi du 8e Challenge Claude Papi à Porto-Vecchio
Ce match d'ouverture lance le programme de trois jours de fête sur le terrain du Pruneddu à l'issue desquels sera connu le successeur du FC Nantes vainqueur l'année passée et surtout seule équipe à avoir remporté à trois reprises le Trophée.


Ce coup d'envoi symbolique, donné par Stéphanie Papi, le président de l'ASPV Fred Montanaro avec Lesia et Bastianu les petits enfants de Claude Papi, à l'issue de la bénédiction du tournoi par Don Thibault, s'est déroulé en présence des membres du Conseil Municipal, Vincent Gambini et Santina Ferracci et de la famille de Claude Papi ainsi que de l'équipe d'organisation .

 
Pour la petite histoire, ce match d'ouverture a été remporté par le FJEB face à la relève de la Plaine Orientale 2 buts à 0, alors que dans la rencontre suivante force est restée à l'ASPV qui s'est imposée devant la Pieve di Lota 1 à 0.
Les trois jours de fête ont débuté de belle manière. La première partie du tournoi sera réservée jusqu'à dimanche à la phase de poules, avant les premières rencontres couperets.

Les compositions des poules du 8e Challenge Claude Papi :





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