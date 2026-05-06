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Stonde di vita avec… Antonia Simeoni créatrice de cosmétiques corses


le Mercredi 13 Mai 2026 à 18:05

Il y a deux ans, Antonia Simeoni s'est lancée dans les soins à base de plantes corses. Elle a créé @flori_lesoindesfleurs sur des terrains familiaux en Balagne. On a passé une journée avec elle.



Stonde di vita avec… Antonia Simeoni créatrice de cosmétiques corses






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