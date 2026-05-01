La Chambre régionale des comptes Corse lance sa 4e campagne de participation citoyenne

L'idée est simple : permettre aux citoyens d'orienter les contrôles menés par la chambre sur les politiques publiques locales. "C'était un souhait de Pierre Moscovici qui a mis en place cette plateforme il y a quatre ans pour justement ouvrir les chambres régionales des comptes sur la société civile", explique Philippe Sire, président de la CRC Corse. Pour lui, les citoyens sont les mieux placés pour signaler ce qui ne va pas : "Ils sont usagers des services publics, contribuables, électeurs. Ils sont à même de nous indiquer les sujets qui les préoccupent, et ça nous permet de programmer des sujets qu'on n'aurait pas forcément programmés."

En Corse, la démarche a déjà produit des résultats concrets. La première édition a débouché sur un rapport publié en 2025 sur l'accès au logement social dans la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien. La deuxième a conduit à un contrôle en cours sur les infrastructures routières de la Collectivité de Corse, après qu'un citoyen a interpellé la chambre sur l'état des routes et les coûts associés.