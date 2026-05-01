La Chambre régionale des comptes Corse lance sa 4e campagne de participation citoyenne

Philippe Sire, Président de la Chambre régionale des comptes
L'idée est simple : permettre aux citoyens d'orienter les contrôles menés par la chambre sur les politiques publiques locales. "C'était un souhait de Pierre Moscovici qui a mis en place cette plateforme il y a quatre ans pour justement ouvrir les chambres régionales des comptes sur la société civile", explique Philippe Sire, président de la CRC Corse. Pour lui, les citoyens sont les mieux placés pour signaler ce qui ne va pas : "Ils sont usagers des services publics, contribuables, électeurs. Ils sont à même de nous indiquer les sujets qui les préoccupent, et ça nous permet de programmer des sujets qu'on n'aurait pas forcément programmés."
En Corse, la démarche a déjà produit des résultats concrets. La première édition a débouché sur un rapport publié en 2025 sur l'accès au logement social dans la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien. La deuxième a conduit à un contrôle en cours sur les infrastructures routières de la Collectivité de Corse, après qu'un citoyen a interpellé la chambre sur l'état des routes et les coûts associés.
En Corse, la démarche a déjà produit des résultats concrets. La première édition a débouché sur un rapport publié en 2025 sur l'accès au logement social dans la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien. La deuxième a conduit à un contrôle en cours sur les infrastructures routières de la Collectivité de Corse, après qu'un citoyen a interpellé la chambre sur l'état des routes et les coûts associés.
Des changements pour mieux fonctionner
Cette année, la campagne change de calendrier. Elle se tient au printemps plutôt qu'en septembre, et dure six semaines au lieu d'un mois. Une décision pratique, explique Philippe Sire : "Les années précédentes, on arrêtait notre programme à la mi-novembre et le temps d'exploiter les données, c'était trop juste. Là, ça nous permet d'avoir une visibilité plus en amont et de ne pas rajouter les sujets citoyens de manière précipitée en fin d'année."
Depuis 2023, plus de 90 thèmes proposés par des citoyens ont été intégrés au programme national des juridictions financières. En Corse, la chambre reçoit en moyenne une douzaine de propositions par an. Les déchets reviennent régulièrement, tout comme les finances publiques et le logement. "C'est un sujet sur lequel on sent bien qu'il est permanent et qui préoccupe les citoyens", note-t-il à propos de la gestion des déchets.
Depuis 2023, plus de 90 thèmes proposés par des citoyens ont été intégrés au programme national des juridictions financières. En Corse, la chambre reçoit en moyenne une douzaine de propositions par an. Les déchets reviennent régulièrement, tout comme les finances publiques et le logement. "C'est un sujet sur lequel on sent bien qu'il est permanent et qui préoccupe les citoyens", note-t-il à propos de la gestion des déchets.
Comment ça marche ?
Une fois les propositions reçues, la chambre les évalue selon plusieurs critères : la nouveauté du sujet, sa faisabilité, les moyens humains disponibles, et le nombre de soutiens reçus sur la plateforme. Les citoyens peuvent en effet "liker" les propositions des autres participants, ce qui entre en compte dans la sélection finale. "Si on voit qu'un sujet reçoit beaucoup de soutien public, on sera plutôt porté à le choisir", précise-t-il. Le thème retenu sera annoncé en janvier 2027.
Pour participer : participationcitoyenne.ccomptes.fr
Pour participer : participationcitoyenne.ccomptes.fr
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