EN IMAGES - Des milliers d'Ajacciens réunis pour la procession aux flambeaux de la Madunnuccia

Comme chaque année depuis 1656, Ajaccio a honoré Notre-Dame de la Miséricorde, protectrice de la ville. La procession aux flambeaux, qui ouvre les célébrations la veille du 18 mars, a une nouvelle fois rassemblé une foule impressionnante, confirmant l’attachement des Ajacciens à cette tradition, ce lundi soir.



Après le Salut au Très Saint-Sacrement, le cortège s’est mis en marche depuis la cathédrale pour rejoindre la place Foch. Tout au long du parcours, les fidèles, accompagnés par le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, et Mgr David, archevêque de Monaco, ont récité des prières et entonné des chants, accompagnant la statue de la Vierge.



Sur la place Foch, comme chaque année, des milliers de bougies ont été allumées pour la veillée en l’honneur de la Madunnuccia, sainte patronne d’Ajaccio qui protégea la ville de la peste.



Les festivités se poursuivent ce mercredi 18 mars, jour de la fête de Notre-Dame de la Miséricorde, avec notamment la messe solennelle du Renouvellement des vœux des Magnifiques Anciens, à 10H30 en la cathédrale.

À 16h30, la grande procession à travers les rues d’Ajaccio marquera le temps fort de cette journée, ponctuée d’arrêts de prière et d’adoration eucharistique à la cathédrale.

En clôture des célébrations, une dernière messe en mémoire des défunts sera célébrée dans la soirée.



