À Ajaccio, l’hommage à Pierre Alessandri entre recueillement et exigence de justice

Pour ses camarades de Via Campagnola, il ne peut être réduit à une victime anonyme. « Ce n’était pas quelqu’un qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment », insiste Jean-Dominique Musso, président régional du syndicat agricole. « C’était un homme honnête, qui travaillait pour nourrir sa famille, lâchement assassiné sur son lieu de travail. »



Secrétaire général du syndicat, Pierre Alessandri portait des positions assumées : lutte contre la fraude agricole, défense du foncier, promotion d’une agriculture productive. Un engagement qui, pour les siens, trace encore une ligne. « Aujourd’hui, nous savons qui nous sommes. Nous suivons la voie qu’il a ouverte », poursuit le président.



Un hommage sobre, appelé à durer



Le rassemblement s’est voulu digne. Sans slogan, sans tension. Mais avec un symbole fort : une bougie allumée devant la préfecture. Un geste simple, appelé à être renouvelé chaque année. « Cette bougie sera la manifestation de notre volonté de ne pas arrêter tant que les assassins ne seront pas jugés », affirme Jean-Dominique Musso.



Au-delà de l’hommage, c’est aussi une première action syndicale qui s’inscrit dans la durée. Avec, en ligne de mire, une pression assumée sur l’État : « Il doit donner les moyens à la justice pour mettre fin à ce sentiment d’impunité », a martelé le président de Via Campagnola qui a d’ailleurs été reçu en fin de matinée par le préfet de Corse, Éric Jalon, accompagné de plusieurs syndicalistes et du père de Pierre Alessandri.

