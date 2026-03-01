Tennis - La Fédération française organise le Salon des Clubs à Bonifacio

Ce Salon des Clubs 2026, véritable respiration fédérale a débuté par un café d'accueil avant de se poursuivre sur le court couvert en présence du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, du président de la Ligue Corse Philippe Medori, du responsable du Bunifazziu TC, Jean Di Meglio et du secrétaire de la Fédération Française de Tennis.





Au travers des interventions qui se sont succédé ce sont les différents aspects du développement du tennis qui ont été évoqués, sous l'angle de l'investissement d'une collectivité notamment au plan infrastructurel, de l'engagement d'une ligue en termes de développement mais aussi de son rôle pour le haut niveau, de l'action des clubs et bien entendu du rôle prépondérant de la Fédération Française de Tennis au travers des différentes disciplines qui font désormais partie de la planète FFT.





Des évocations qui se sont déroulées devant une très nombreuse assistance composée, de responsables de la Ligue Corse, des clubs et de cadres venus des quatre coins de l'île.

Ce temps fort initial a été suivi par l'inauguration des deux courts de Padel jouxtant le court couvert.





Après cet aspect très protocolaire, le Salon des Clubs est entré dans sa deuxième partie avec, en fin de matinée, la mise en place des différents ateliers thématiques en lien avec parcours du club vers le haut niveau, les outils digitaux du dirigeant et la diversification des pratiques. Un moment de partage d'expériences pour les dirigeants et les clubs.





Au terme de ces ateliers, a eu lieu en début d'après-midi une séquence de découverte du Pickleball, dont les deux premiers tournois à l'échelle régionale ont eu lieu, récemment, à Porto-Vecchio.

Une journée importante pour la Ligue Corse et les clubs qui peuvent se targuer d'afficher 6.500 licenciés répartis sur plus de quarante clubs. Un belle dynamique régionale qui confirme l'engouement national du tennis.