Ajaccio : la Grande Foire de la Saint-Pancrace revient animer le cœur de ville

Ancienne foire aux bestiaux ancrée dans la tradition ajaccienne, la Saint-Pancrace trouve ses origines dans une époque où les éleveurs venaient bénir leurs troupeaux le 12 mai, sous la protection du saint patron des animaux domestiques.



Aujourd’hui réinventée, la manifestation a changé de visage sans renier son histoire. « À l’origine, c’est une foire aux bestiaux… dans les années 90, elle a eu son âge d’or avec beaucoup d’habillement. Puis elle a évolué », rappelle Michèle Caprioli, cheffe de cabinet du maire. Elle poursuit : « On s’est alors demandé : comment la repenser ? Toutes les villes ont leur foire… nous, on voulait la Grande Foire d’Ajaccio, avec des quartiers et des thématiques. »



Pour cette 3e édition, le centre-ville se transforme en véritable galerie commerciale à ciel ouvert, réunissant plus de 80 exposants, répartie sur trois espaces majeurs.



Un centre-ville transformé en vitrine à ciel ouvert



Pendant trois jours, le cœur d’Ajaccio se mue en un vaste espace de déambulation commerciale et festive, réparti entre les places Abbatucci, Campinchi et Foch.



Sur la place Abbatucci, berceau historique de la foire, le public retrouve l’univers agricole et artisanal avec une ferme pédagogique, des démonstrations de savoir-faire et de nombreux produits du terroir : fromages, miels, charcuteries ou cosmétiques locaux. « On est restés sur l’essence originelle, avec le monde agricole », souligne Michèle Caprioli.



À quelques pas, la place Campinchi propose un univers tourné vers l’aménagement extérieur et le quotidien : mobilier de jardin, spas, outils, mais aussi un espace dédié à l’habillement à prix accessibles. Une offre pensée pour répondre aux attentes d’un large public.



Enfin, la place Foch met en avant la créativité locale avec un espace pop-up réunissant artisans et créateurs : bijoux, céramiques, objets décoratifs ou accessoires textiles. « On a voulu qu’il y en ait pour tous les goûts, entre produits de créateurs et articles plus accessibles », précise la cheffe de cabinet.



L’événement a été entièrement repensé pour fluidifier la circulation et redynamiser le centre-ville. « On a éclaté la foire sur plusieurs sites pour éviter les nuisances et permettre son évolution », explique Michèle Caprioli. Résultat : un parcours continu reliant les places, conçu comme une véritable déambulation.