Cyco GT20 : des centaines de passionnés s'élancent de Bastia pour traverser la Corse à vélo

Pour Yoann Offredo, ancien coureur professionnel, ce GT20 est une première mais la Corse ne l'est pas. Il y venait régulièrement en stage avec la Française des Jeux, du côté de Porto Vecchio et Porticcio. Mais c'est après sa carrière qu'il a vraiment découvert l'île. "J'avais un peu la tête dans le guidon quand j'étais coureur cycliste. Après ma carrière, je suis tombé malade, une maladie qui m'a touché la vue. Dans mon parcours de soins, je me suis remis au vélo et j'ai levé la tête du guidon. Je me suis rendu compte qu'il fallait en profiter et qu'il y avait de belles choses à voir." C'est Bernard Hinault, parrain de l'édition précédente, qui lui a parlé du GT20. Pour lui, la Corse réunit tout ce qu'un cycliste peut espérer. "Il y a la mer et la montagne, cette connexion aux éléments. C'est très particulier d'être sur une île et de faire du vélo dans un endroit si magnifique. À mon avis, toute objectivité mise à part, c'est une des plus belles cyclosportives du monde." Et quand on lui demande s'il appréhende une étape, sa réponse dit tout sur le chemin parcouru. "Depuis la maladie, je ne redoute plus rien. Quand c'est une souffrance choisie, elle est acceptée."