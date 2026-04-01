Le parcours de la 5ème édition de la Corsica Cyclo GT 20 dévoilé

(Photos Gérard Baldocchi)

« Une compétition qui a acquis ses lettres de noblesse », se réjouit Jean-Marc Angelotti, le patron de la Corsica Cyclo GT 20, avant de lever le voile sur les cinq étapes du parcours qui attendent les 250 cyclistes de cette 5ème édition : Bastia – Saint-Florent (113 km), Saint-Florent – L’Île-Rousse (103 km), L’Île-Rousse – Porto (105 km), Porto – Ghisoni (145,93 km), Ghisoni – Carbini (101 km).598 km au total, avec un dénivelé conséquent sur les plus belles routes de Corse, qui n’ont pas fait peur aux 250 cyclistes engagés : « 231 hommes et 19 femmes, 37 étrangers et la participation des cyclistes professionnels Claudio Chiappucci et Yoann Offredo. Nous sommes devenus la première épreuve à étapes nationale et dans le top 5 à l’international », poursuit Jean-Marc Angelotti, avant de glisser que la participation aurait pu être de 500 ou 600 cyclistes tant la demande est importante. Faute de logistique adaptée, notamment en ce qui concerne l’hôtellerie, la Cyclo GT 20 est limitée en nombre de participants. Les organisateurs annoncent tout de même la mise en place d’un travail pour en augmenter le nombre, tout comme celui des communes traversées.Car la Cyclo GT 20, c’est un gros morceau, et pas seulement sportif. C’est aussi un outil de promotion du cyclotourisme : 11,4 milliards d’euros de retombées au niveau national et plus de 1 400 itinéraires dans tout le pays.La Corse a évidemment le sien avec la GT 20, qui relie, sur près de 600 km, la pointe du Cap Corse à Bonifacio, dont une partie est empruntée par la Corsica Cyclo. L’Agence du Tourisme de la Corse, partenaire de la course, en a fait sa vitrine, comme l’ont expliqué Olivier Leonetti et Olivier Lucchini : « La course a été lancée trois ans après la mise en place de l’itinéraire GT 20. Les participants sont aussi des ambassadeurs qui permettent de positionner la Corse dans le cyclotourisme et cette Corsica Cyclo GT 20 en est le temps fort et le plus visible. »La Corse, terre de vélo malgré ses pentes abruptes et ses routes escarpées. L’ATC y croit fortement, comme l’explique Olivier Lucchini, en charge de la promotion, avec des retours positifs auprès « de tour-opérateurs spécialisés, d’influenceurs et de présences dans des salons dédiés dans les pays du nord de l’Europe et en Italie ». Des premiers chiffres annoncés par Jean-Marc Angelotti, l’organisateur : « 1 200 nuitées sur six jours sur l’ensemble de la course. Une course entre mer et montagne, qui ne viendrait pas ! »D’ailleurs, la Corsica Cyclo GT 20 est une classique. Si le défi sportif est important, avec « la participation du gratin national », même si les Corses gagneraient à être plus présents sur cette course, l’organisateur laisse la possibilité de s’y inscrire en « mode rando », avec l’utilisation de vélos à assistance électrique.Ambition pour les organisateurs : que l’itinéraire GT 20 soit aussi fréquenté que le GR 20 et d’avoir, dans les années à venir, une épreuve Corsica Cyclo GT 20 féminine.