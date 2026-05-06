Corte - Au Crous, repas gratuit pour les boursiers, à un euro pour les autres

Depuis le lundi 4 mai, le gouvernement a décidé que les étudiants ne paieraient leur repas dans les Crous qu’un euro. Une mesure déjà appliqué au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Corte depuis quatre ans maintenant. Cela aura donc pour conséquence première que les étudiants boursiers auront tous leurs repas gratuits et il se montera à un euro pour les étudiants non-boursier « qui payaient 2,30 euros jusqu’à aujourd’hui, contre 3,30 euros sur le Continent. Le complément du repas était donc pris en compte à hauteur d’un euro par la Collectivité de Corse », a expliqué Jean-Charles Bianco, directeur du service restauration au Crous de Corte.
Forcément, les étudiants ont accueilli cette nouvelle dans la joie, car elle constitue une avancée sociale majeure : « J’avais un budget très serré pour mes repas et en raison de cela il m’arrivait de ne faire qu’un repas par jour. Avec cette mesure et mes repas gratuits, ça va me changer la vie », a soutenu François, jeune étudiant boursier de 21 ans.
Depuis le passage du repas à un euro, le Crous de Corte a constaté une augmentation de la fréquentation de près de 10%. Un chiffre qui devrait passer à 30% dans les semaines et les mois qui viennent « au point qu’à la rentrée prochaine, nous aurons un agent supplémentaire dès le mois de septembre pour faire face à cette hausse de la fréquentation ».
Le Crous de Corte sert 1200 repas par jours, en période de forte activité, « car nous servons les repas à midi et le soir. Mais en moyenne nous sommes plutôt sur 700 à 750 repas ».
Cette baisse du prix des repas ne va pas entraîner une baisse de la qualité. « Nous restons sur une qualité très élevée en travaillant avec les circuits, les approvisionnements en produits bio. En tant qu’établissement public nous sommes contraints de travailler sur des statistiques Egalim. Nous travaillons avec les producteurs insulaires à hauteur de 30% des repas que nous produisons. C’est le cas bien sûr pour le veau ou pour le porc ».
Les repas à un euro, et gratuits, sont constitués d’une entrée, d’un plat chaud, d’un dessert et d’un morceau de pain. « Le plat chaud varie chaque jour et cela peut des lasagnes bolognaises, un effiloché de porc, tout comme un sauté de veau. Nous avons mis en place le lundi « le lundi vert », c’est-à-dire un menu végétarien à midi. C’est voulu au niveau national pour les apports protéiniques pour la semaine. Et le mercredi nous proposons la formule « manghjemu corsu », avec uniquement des recettes traditionnelles », a indiqué Jean-Charles Bianco.
Selon une enquête de satisfaction menée en novembre 2026, 81,4% des étudiants recommandent la restauration Crous en mettant en avant l’équilibre des repas proposés et la qualité gustative !
Le Crous de Corse va bénéficier d’un renforcement de la politique de maintenance du matériel existant, mais aussi d’une communication active pour encourager le paiement via l’application Izly, avec un passage en caisse quatre fois plus rapide. Le paiement via l’application Izly est aujourd’hui indispensable pour permettre une accélération dans les files d’attentes et une fluidité accrue en caisse.
Forcément, les étudiants ont accueilli cette nouvelle dans la joie, car elle constitue une avancée sociale majeure : « J’avais un budget très serré pour mes repas et en raison de cela il m’arrivait de ne faire qu’un repas par jour. Avec cette mesure et mes repas gratuits, ça va me changer la vie », a soutenu François, jeune étudiant boursier de 21 ans.
Depuis le passage du repas à un euro, le Crous de Corte a constaté une augmentation de la fréquentation de près de 10%. Un chiffre qui devrait passer à 30% dans les semaines et les mois qui viennent « au point qu’à la rentrée prochaine, nous aurons un agent supplémentaire dès le mois de septembre pour faire face à cette hausse de la fréquentation ».
Le Crous de Corte sert 1200 repas par jours, en période de forte activité, « car nous servons les repas à midi et le soir. Mais en moyenne nous sommes plutôt sur 700 à 750 repas ».
Cette baisse du prix des repas ne va pas entraîner une baisse de la qualité. « Nous restons sur une qualité très élevée en travaillant avec les circuits, les approvisionnements en produits bio. En tant qu’établissement public nous sommes contraints de travailler sur des statistiques Egalim. Nous travaillons avec les producteurs insulaires à hauteur de 30% des repas que nous produisons. C’est le cas bien sûr pour le veau ou pour le porc ».
Les repas à un euro, et gratuits, sont constitués d’une entrée, d’un plat chaud, d’un dessert et d’un morceau de pain. « Le plat chaud varie chaque jour et cela peut des lasagnes bolognaises, un effiloché de porc, tout comme un sauté de veau. Nous avons mis en place le lundi « le lundi vert », c’est-à-dire un menu végétarien à midi. C’est voulu au niveau national pour les apports protéiniques pour la semaine. Et le mercredi nous proposons la formule « manghjemu corsu », avec uniquement des recettes traditionnelles », a indiqué Jean-Charles Bianco.
Selon une enquête de satisfaction menée en novembre 2026, 81,4% des étudiants recommandent la restauration Crous en mettant en avant l’équilibre des repas proposés et la qualité gustative !
Le Crous de Corse va bénéficier d’un renforcement de la politique de maintenance du matériel existant, mais aussi d’une communication active pour encourager le paiement via l’application Izly, avec un passage en caisse quatre fois plus rapide. Le paiement via l’application Izly est aujourd’hui indispensable pour permettre une accélération dans les files d’attentes et une fluidité accrue en caisse.
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