Université de Corse : Des repas gratuits pour tous au restaurant universitaire

A cause de l'inflation, la rentrée 2022-2023 sera plus chère pour les étudiants. Alors face l'augmentation du cout de la vie et du budget alimentaire, le Crous de l’Université de Corse a décidé de proposer des repas 100% gratuits pour tous les inscirts, boursiers ou pas. .



Alors qu’au niveau national le gouvernement avait instauré le repas à 1euro pour les boursiers et 3,30 euros pour les non-boursiers pendant la période Covid, le centre des œuvres universitaires et scolaires de Corse a fait appel à la Collectivité de Corse pour qu’elle prenne le reste à charge soit 250 000 euros dès septembre 2022. « Nous avions pour seul objectif que les étudiants n’aient pas à se préoccuper du budget nourriture », explique Marc-Paul Luciani, directeur du Crous.



Cet effort financier permettra de prendre en charge 80 000 menus sur l’année universitaire sachant que tous les midis, 600 à 700 repas sont distribués et plus de 150, le soir. Après la mise en place de cette mesure, Marc-Paul Luciani estime qu’il devrait y avoir « un petit effet d’aspiration avec 10 à 20% d’étudiants en plus », mais il ne s’attend pas à un doublement de cette fréquentation.