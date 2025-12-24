Détenu corse à Orléans : les précisions de l'administration pénitentiaire

Sur la centaine de détenus positionnés sur les deux cours pendant la fouille, seuls 3 se sont montrés non coopératifs sur les consignes données au moment de la remontée en cellule.

Les ERIS n’ont aucune connaissance des profils des détenus et ne connaissaient donc ni le motif de leur incarcération, ni leur origine géographique. »

« L’administration pénitentiaire dément formellement un usage disproportionné de la force envers le détenu cité.A sa sortie de cour de promenade, le détenu en question a refusé de se soumettre aux procédures habituelles de réintégration en cellule. Cette demande lui a été formulée à trois reprises sans que le détenu n’obtempère, nécessitant l’intervention d’un agent ERIS.Par la suite lors de sa progression dans l’escalier, le détenu a de nouveau causé un trouble au bon fonctionnement de l’établissement, nécessitant une nouvelle intervention des ERIS, pour le réintégrer à sa cellule, selon les procédures en vigueur.À noter :