Personnalité corse l'année 2025 : et si c'était Catherine Riera ?

Elle est l’emblématique présidente de La Marie-Do. Alors que l’association fêtera ses 20 ans en 2026, Catherine Riera reste plus mobilisée que jamais. « La Marie-Do c’est une magnifique chaine de solidarité », aime à dire celle qui a fondé avec de nombreux collègues et amis de Marie-Do Versini, une jeune employée d'Air Corsica emportée à 35 ans par un cancer de la peau, une association qui lui rend hommage et œuvre sans relâche pour soutenir les patients corses atteints de cancers et leurs familles.



Sous la présidence de Catherine Riera, l’association, composée uniquement de bénévoles, n’a cessé de se structurer au fil des années et de renforcer son impact. Aides aux patients, accompagnement des proches, financement de soins de support, participation à la recherche, soutien aux établissements hospitaliers… L’action de La Marie-Do couvre aujourd’hui l’ensemble du parcours de la maladie.



En 2025, l’engagement de Catherine Riera et de son équipe a franchi une nouvelle étape avec la participation déterminante de La Marie-Do à la modernisation du service d’anatomopathologie du centre hospitalier d’Ajaccio. Un investissement majeur et essentiel pour améliorer la qualité et la rapidité des diagnostics des cancers en Corse, et éviter aux patients des délais ou des déplacements supplémentaires hors de l’île.



Un projet qui illustre la philosophie défendue par La Marie-Do : agir là où les besoins sont les plus urgents et les plus concrets. Plus que jamais active à l’approche de sa deuxième décennie d’actions, La Marie-Do continue d’avancer sous l’impulsion de sa dynamique présidente.