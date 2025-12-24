CorseNetInfos
14 tués sur les routes de Haute-Corse en 2025 : contrôles et prévention renforcés durant les fêtes


Christophe Giudicelli le Mercredi 24 Décembre 2025 à 15:48

En 2025, quatorze personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Corse, un chiffre en nette diminution par rapport à l’année précédente. À l’occasion du réveillon de Noël, les autorités ont mené ce mardi une opération de sensibilisation dans un centre commercial de Furiani. Cette action vise à prévenir les accidents durant la période des fêtes et à consolider la baisse constatée de la mortalité routière



14 tués sur les routes de Haute-Corse en 2025 (crédit: Police nationale de la Haute-Corse)
Avec 14 tués en 2025 sur les routes de Haute-Corse contre 22 en 2024, la mortalité routière est en forte baisse dans le département. Tout comme le nombre de blessés : 357 cette année contre 395 il y a un an. L’accidentologie est elle aussi en baisse, avec 262 accidents au 20 décembre 2025 contre 286 sur la même période l’an passé.

Un mort sur la route est toujours un mort de trop. Pourtant, avec huit accidents mortels en moins sur une année, c’est une dynamique positive qui se met peut-être en marche. Si les routes de la Haute-Corse n’ont pas beaucoup changé en un an, il faut peut-être chercher la raison de cette baisse du côté des actions menées par les autorités, notamment en ce qui concerne la hausse des suspensions de permis de conduire : 929 permis suspendus en 2025 contre 851 l’an passé. Dans le détail : 348 pour vitesse excessive, 306 pour conduite en état d’ivresse et 231 pour conduite sous l’empire de stupéfiants.

Une politique qui fait sens pour Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse : « On sait que la présence sur les routes est dissuasive et on espère que la prévention fait son effet ». Une présence importante assumée sur les routes, qui se traduit par une augmentation des suspensions administratives de permis des automobilistes en infraction, 929 sur l’année. Une politique de suspension des permis qui intervient « dans des cas graves, réitérés, vitesse, alcool, mais qui est aussi automatique en cas de conduite sous stupéfiants ». Pour le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les suspensions de permis « sont des périodes qui peuvent mettre de côté des personnes qui ne respectent pas le Code de la route, mais c’est aussi l’occasion d’une prise de conscience, car il y a un examen médical avant la restitution du permis, ou encore des stages ».

Une mortalité en baisse sur les routes de la Haute-Corse, que les autorités souhaitent voir diminuer à des niveaux encore plus bas. Pour Arnaud Millemann : « Ça fait toujours 14 morts, 14 familles, et 357 blessés », pour autant « on constate cette baisse. C’est une dynamique qui est intéressante, surtout que la Corse est connue pour avoir deux fois plus de blessés et de morts par habitant par rapport à la moyenne nationale. On sent qu’on commence à avoir des résultats ».

Les autorités et les forces de l’ordre expliquent qu’elles vont continuer les efforts dans ce sens. En cette période de Noël, policiers et gendarmes seront déployés sur les routes de Haute-Corse pour éviter des drames qui pourraient endeuiller les fêtes de fin d’année dans les familles.




