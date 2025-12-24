CorseNetInfos
Le dessin de Battì : le drone de… Papa Noël


La rédaction le Mercredi 24 Décembre 2025 à 17:30

L’image traditionnelle du Père Noël, hotte remplie à ras bord de joues, sur le dos, traîneau glissant sur la neige et rennes en tête, appartient désormais au folklore. Selon Battì, le personnage s’est adapté à son époque : finies les longues nuits polaires, place à la logistique moderne. Les cadeaux sont aujourd’hui livrés par drone, plus rapide et plus précis. Le traîneau a cédé la place à une simple charrette, et le renne à un cheval bien réel, ancré dans le paysage. Une scène décalée qui illustre, avec humour, l’évolution des mythes face aux usages contemporains, sans pour autant perdre l’esprit de Noël.







