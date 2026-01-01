CorseNetInfos
Le dessin de Battì - "Pace è Salute, meilleurs vœux and a happy new … world !"


le Jeudi 1 Janvier 2026 à 09:09

Avec ce dessin, Battì adresse des vœux qui vont au-delà de la tradition. Une famille, pieds nus, avance sur un chemin corse ouvert vers l’horizon. Le geste est simple : montrer la voie, transmettre, continuer à marcher malgré les aspérités.
Le message, mêlant corse, français et anglais, relie l’enracinement à l’ouverture au monde. La Corse est là, bien présente, mais jamais repliée. Le globe qui se lève à l’horizon rappelle que l’avenir se pense ici autant qu’ailleurs.
Pour 2026, Battì ne promet pas un monde idéal. Il suggère un monde à construire, pas à pas, fondé sur la paix, la santé et la responsabilité des générations qui avancent ensemble sur un chemin vers demain.
