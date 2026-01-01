CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 Le dessin de Battì : quandu si scontranu i capizzoni d'issu mondu sumerinu ! 05/01/2026 Jérôme Filippini, l'ancien préfet de Corse, nommé à la tête de l’INSP 05/01/2026 Sartène : un dernier hommage, unanime, à Dominique Bucchini 05/01/2026

Le dessin de Battì : quandu si scontranu i capizzoni d'issu mondu sumerinu !


La rédaction le Lundi 5 Janvier 2026 à 20:58

Putin and Kim Jung Un ! Tanti saluti è cumplimenti per i ghjassi quandu si scontranu i capizzoni d'issu mondu sumerinu ! Ou Congratulations internationales pour l'an nouveau entre grands responsables de ce monde .







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos