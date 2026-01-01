Le dessin de Battì : quandu si scontranu i capizzoni d'issu mondu sumerinu !

-
Jérôme Filippini, l'ancien préfet de Corse, nommé à la tête de l’INSP
-
La Kermesse Festival : les années 2000 s’invitent à Ajaccio les 10, 11 et 12 juillet
-
Occupation de la DDTM de Bastia : les agriculteurs de la FDSEA obtiennent un accord de rendez-vous avec le ministre
-
Ventiseri : la France Services fermée en raison d’une présence de radon, des solutions mises en place
-
EN IMAGES - Les Rois Mages à Ajaccio sont arrivés à Ajaccio
- ACTU RÉGIONALE
- FAITS DIVERS
- POLITIQUE
- FOOTBALL
- SPORTS
- VOTRE RÉGION
- MONDE
- ANNONCES LÉGALES
- CARNET DE DEUIL