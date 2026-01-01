CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Les marins CGT de La Méridionale et Corsica Linea déposent un préavis de grève reconductible à partir du 2 février 26/01/2026 38e Festival italien de Bastia : 20 films inédits dans la programmation ! 26/01/2026 René Char au cœur de la 14e édition du festival « Des Courts en hiver » de la Cinémathèque de Corse 26/01/2026

Le dessin de Battì - U techju ùn ne hà mai abbastanzza


le Lundi 26 Janvier 2026 à 16:36

U techju ùn ne hà mai abbastanzza, lampa un occhju ingordu nant'à u so vicinu è, cume un cininu vezzozu li vole piglià u so ghjacciu.
Il y a vraiment des "calottes qui se perdent" comme le dessine si bien Battì







