Municipales - Ces 7 communes corses qui devront passer par un second tour

Dans tout le territoire, les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales. En Corse, le scrutin a grandement mobilisé les électeurs, avec un taux de participation de 72,43 % en Corse-du-Sud et 63,44 % en Haute-Corse, permettant ainsi à 353 communes d’élire leurs conseillers municipaux dès le premier tour. Pour autant, sept communes devront encore attendre le second tour, prévu le dimanche 22 mars, afin de départager les listes arrivées en tête et désigner leurs prochains maires : Bastia, Ajaccio, Cargèse, Sartène, Muro, Ota et Tox.
Bastia, Ajaccio, Cargèse et Sartène : quatre communes face à un second tour
À Bastia, sept candidats étaient en lice pour le premier tour. Quatre d’entre eux se sont qualifiés pour le second tour, ayant obtenu chacun plus de 10 % des suffrages exprimés, seuil requis pour pouvoir se maintenir et participer au nouveau scrutin. Avec 35,33 % des voix, Gilles Simeoni arrive en tête des suffrages avec sa liste « Bastia Inseme ». Derrière lui se placent Julien Morganti (« Uniti ») 25,48 %, Nicolas Battini (« Populu di Bastia ») 16,65 % et Jean-Martin Mondoloni (« Bastia, da oghje a dumane ») 11,16 % des suffrages.
Alors que cinq candidats étaient en compétition à Ajaccio, trois d’entre eux accèdent au second tour : le maire sortant Stéphane Sbraggia et sa liste « Forza Aiacciu » (37,84 % des suffrages), Jean-Paul Carrolaggi (« Aiacciu Vivu ») 26,73 % et François Filoni (« Gagner pour Ajaccio ») 18,65 %.
À Cargèse, trois candidats s’affrontaient et tous ont été qualifiés pour le second tour des élections municipales. Jean-Claude Donzella (« Inseme per Carghjese ») est arrivé en tête du scrutin avec 45,81 % des voix. Jérôme Alessandri (« Carghjese Dumane ») arrive deuxième avec 33,90 % des suffrages. Stéphane Zanettacci (« Per un avene cumunu ») ferme la marche avec 20,29 %.
Enfin, à Sartène, là où quatre listes étaient en lice, toutes ont été qualifiées pour le second tour des élections. Christophe Mondoloni a obtenu 35,99 % des voix avec sa liste « Sartè, pà fà la campà ». Il est suivi de Paul-Félix Benedetti (« Aiò Sartinesi ») avec 33,59 % des voix, Pascal Quilichini (« Anima Sartinesa ») avec 17,81 % des voix et Ludovic Cerlini (« Sartè, oghji pà dumani ») avec 12,61 % des voix.
Un second tour également à Muru, Ota et Tox
Alors que le second tour est presque obligatoire dans les grandes villes, certaines petites communes n’ont pour autant pas réussi à départager les listes. C’est notamment le cas de Muru, en Balagne, qui compte 291 inscrits sur les listes électorales. Trois listes s’affronteront lors du second tour : celle de Christophe Moretti (« Inseme in paese Muru 2026 »), qui a obtenu 46,42 % des suffrages, celle de Laetitia Leonetti (« Muru, oghje è dumane ») qui a obtenu 38,49 % des voix, et celle du maire sortant Jean-Baptiste Moretti (« Muru in core »), qui a obtenu 15,09 % des suffrages.
À Ota, en Corse-du-Sud, commune qui compte 485 inscrits, Toussaint Maranelli (« Ota-Porto Nouvelle génération ») a recueilli 38,93 % des voix. Dominique Maranelli (« Ota-Porto Vivre et agir ») arrive juste derrière avec 38 %, et Cédric Lunardi (« Un avenir pour Ota-Porto ») ferme la marche avec 23,08 % des voix. Tous trois s’affronteront le 22 mars pour tenter de remporter les élections municipales.
Enfin, à Tox, petite commune avec 173 inscrits, compte elle aussi trois listes qui devront se départager dimanche prochain : « Tocchisu, una via nova » portée par Brigitte Ottaviani qui a obtenu 38,51 % des voix, « Ensemble pour Tox » de Jules-François Durastanti (37,27 %) et « Aiò tutti » portée par le maire sortant Pascal Chessa (24,22 %).
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