Municipales - Ces 7 communes corses qui devront passer par un second tour

À Bastia, sept candidats étaient en lice pour le premier tour. Quatre d’entre eux se sont qualifiés pour le second tour, ayant obtenu chacun plus de 10 % des suffrages exprimés, seuil requis pour pouvoir se maintenir et participer au nouveau scrutin. Avec 35,33 % des voix, Gilles Simeoni arrive en tête des suffrages avec sa liste « Bastia Inseme ». Derrière lui se placent Julien Morganti (« Uniti ») 25,48 %, Nicolas Battini (« Populu di Bastia ») 16,65 % et Jean-Martin Mondoloni (« Bastia, da oghje a dumane ») 11,16 % des suffrages.





Alors que cinq candidats étaient en compétition à Ajaccio, trois d’entre eux accèdent au second tour : le maire sortant Stéphane Sbraggia et sa liste « Forza Aiacciu » (37,84 % des suffrages), Jean-Paul Carrolaggi (« Aiacciu Vivu ») 26,73 % et François Filoni (« Gagner pour Ajaccio ») 18,65 %.





À Cargèse, trois candidats s’affrontaient et tous ont été qualifiés pour le second tour des élections municipales. Jean-Claude Donzella (« Inseme per Carghjese ») est arrivé en tête du scrutin avec 45,81 % des voix. Jérôme Alessandri (« Carghjese Dumane ») arrive deuxième avec 33,90 % des suffrages. Stéphane Zanettacci (« Per un avene cumunu ») ferme la marche avec 20,29 %.





Enfin, à Sartène, là où quatre listes étaient en lice, toutes ont été qualifiées pour le second tour des élections. Christophe Mondoloni a obtenu 35,99 % des voix avec sa liste « Sartè, pà fà la campà ». Il est suivi de Paul-Félix Benedetti (« Aiò Sartinesi ») avec 33,59 % des voix, Pascal Quilichini (« Anima Sartinesa ») avec 17,81 % des voix et Ludovic Cerlini (« Sartè, oghji pà dumani ») avec 12,61 % des voix.

