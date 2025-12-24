CorseNetInfos
Bon Natale à tutte è à tutti


le Mercredi 24 Décembre 2025 à 17:24

Ch’ellu sia un Natale di pace, di salute è di serenità, vissutu in famiglia o trà l’amichi, in a simplicità è u rispettu di l’altri.



Bon Natale à tutte è à tutti
Per ste feste di Natale, a redazzione di Corse Net Infos vi prisenta i so più sinceri auguri.
Ch’issu Natale sia un mumentu di pace, di salute è di serenità, da sparte in famiglia o trà l’amichi, in un periodu chì ferma cumplessu per parechji.
In un mondu induve l’infurmazione occupa una piazza maiò, Natale hè dinù un tempu di riflessione, di rispettu è di solidarità. Valori chì stanu à u core di l’impegnu cutidianu di Corse Net Infos, à u serviziu di l’attualità è di i lettori.
À tutte è à tutti, Bon Natale sott’à a benedizzione di Diu,
pace in casa, fideltà à a verità è speranza per l’avvene
A redazzione di Corse Net Infos

Joyeux Noël à toutes et à tous,

À l’occasion des fêtes de Noël, la rédaction de Corse Net Infos vous adresse ses vœux les plus sincères.
Que ce Noël soit un temps de paix, de santé et de sérénité, à partager en famille ou entre amis, dans une période qui demeure difficile pour beaucoup.
Dans un monde où l’information occupe une place essentielle, Noël est aussi un moment de réflexion, de respect et de solidarité. Des valeurs qui sont au cœur de l’engagement quotidien de Corse Net Infos, au service de l’actualité et de ses lecteurs.
À toutes et à tous, Joyeux Noël, sous la bénédiction de Dieu.,
paix dans les foyers, fidélité à la vérité et confiance dans l’avenir.
La rédaction de Corse Net Infos




